فان دايك يُثني على أداء محمد صلاح مع ليفربول.. تصريحات قوية

أشاد فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، بمهاجم الفريق محمد صلاح خلال تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرًا وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين ليفربول ومانشستر سيتي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم على ملعب "أنفيلد".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

فان دايك يشيد بـ محمد صلاح مع ليفربول

وقال فان دايك في تصريحات لصحيفة "ذا أثليتيك" عن محمد صلاح: "أرى العمل الجاد الذي يقوم به يوميًا، الأمر يتعلق بثباته، خاصة فيما يتعلق بأرقامه وأدائه".

وأضاف قائد ليفربول: "محمد صلاح رياضي مميز ولاعب استثنائي، وأسطورة للنادي، وأنا سعيد للغاية لأننا لا نزال نتشارك الملعب معًا".

محمد صلاح وفان دايك- ليفربول

جدير بالذكر أن عقد كلا اللاعبين فان دايك ومحمد صلاح سينتهي بنهاية الموسم الحالي، صيف 2025.

ولا تزال إدارة ليفربول تجري محادثات مع وكلاء محمد صلاح وفان دايك بهدف تمديد عقدهما مع النادي.

إنتر ميامي يدخل في مفاوضات مع محمد صلاح

وعلى سياق متصل نادي إنتر ميامي الأمريكي قام بالدخول في مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح، الذي يلعب حاليًا مع فريق ليفربول الإنجليزي، بهدف التعاقد معه لينضم إلى صفوف النادي ويشارك مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

يمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى نهاية موسم 2024-2025، وانضم إلى النادي في عام 2017، حيث حقق معه إنجازات كبيرة في الدوري الإنجليزي وسجل أرقامًا قياسية.

تجري حاليًا محادثات بين محمد صلاح وإدارة ليفربول، حيث يتمسك كل طرف بمطالبه، حيث يطالب النجم المصري بزيادة في راتبه الأسبوعي الذي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني.

من جهتها، تسعى إدارة ليفربول لتقليص راتب صلاح أو الاحتفاظ بتكوينه الحالي، بهدف توجيه الأموال نحو تعاقدات مع لاعبين أصغر سنًّا في المستقبل.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ويعرض " الموجز " جدول ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

1- ليفربول - 31

2- آرسنال - 25

3- برايتون - 23

4- مانشستر سيتي - 23

5- تشيلسي - 22

6- نوتنجهام فورست - 22

7- برينتفورد - 20

8- توتنهام - 19

9- أستون فيلا - 19

10- نيوكاسل - 19

11- بورنموث - 18

12- فولهام - 18

13- مانشستر يونايتد - 16

14- وست هام - 15

15- إيفرتون - 11

16- ليستر سيتي - 10

17- كريستال بالاس - 9

18- وولفرهامبتون - 9

19- إيبسويتش تاون - 9

20- ساوثامبتون - 5

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