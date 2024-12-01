على خطى رونالدو.. ميسي يتدخل لحسم مصير محمد صلاح بعد ليفربول

دخل نادي إنتر ميامي الأمريكي على خط التفاوض مع الفرعون المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، لمزاملة ليونيل ميسي ولويس سواريز.

عقد محمد صلاح مع ليفربول

ويرتبط محمد صلاح بعقد حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري 2024-2025 مع نادي ليفربول الإنجليزي، والذي انضم إليه في موسم 2017، ليحقق معه مواسم تاريخية في الدوري الإنجليزي وأرقامًا قياسية بالجملة.

مصير مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول

وتدور مفاوضات في الفترة الحالية بين محمد صلاح ونادي ليفربول، وسط تمسك كل طرف منهما لبنوده الخاصة، ويأتي أبرزها الاختلافات المادية، حيث يتمسك الفرعون بزيادة راتبه عن الذي يحصل عليه في الفترة الحالية والمقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وعلى الجانب الآخر يسعى ليفربول لتقليل راتب محمد صلاح أو منحه نفس راتبه الحالي، لمحاولة توفير الأموال لعقد صفقات مع لاعبين أصغر سنًا في الفترة المقبلة.

ميسي يسير على خطى رونالدو بسبب محمد صلاح

وكانت الأيام الماضية شهدت مكالمة خاصة من كريستيانو رونالدو لـ محمد صلاح، لإقناعه بالانتقال إلى النصر السعودي وهو ما وضحه الموجز من قبل، ليأتي البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي ويكرر الواقعة.

وأشارت التقارير الصحفية الإنجليزية أن ليونيل ميسي تواصل مع محمد صلاح في الساعات الأخيرة، لمحاولة إقناعه بالتعاقد مع إنتر ميامي الأمريكي.

وشرح البرغوث الأرجنتيني لـ محمد صلاح خطة إنتر ميامي وملاكه الذي يعد دافيد بيكيهام أسطورة كرة القدم الإنجليزية أبرزهم، ورغبتهم في تأسيس نادي قوي يضم أقوى اللاعبين من مختلف الدوريات.

محمد صلاح - ليفربول

إنتر ميامي أحدث المهتمين بـ محمد صلاح

وانضم إنتر ميامي الأمريكي بذلك إلى قائمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات محمد صلاح في الفترة المقبلة، ليواجه منافسة قوية من برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي وكذلك أندية صندوق الاستثمار السعودي الهلال والنصر.

ويسعى إنتر ميامي لبدء مفاوضات جادة في الصفقة مبكرًا لمحاولة غلق الطريق أمام الأندية التي تستهدف التعاقد مع الفرعون، بسبب أهميتها، وتأكيد ليونيل ميسي على ضرورة حسم الصفقة المجانية التي ستضيف لتاريخ النادي حديث العهد.

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