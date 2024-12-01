القناة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يزداد البحث في الساعات الماضية عن القناة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم أمام مانشستر سيتي في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025.

ويستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح نظيره مانشستر سيتي على ملعب " أنفيلد" في إطار مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول يسعى للاستمرار في تقديم عروضه المميزة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بينما يواجه مانشستر سيتي تراجعًا في أدائه سواء على المستوى المحلي أو القاري.

مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

في الوقت الحالي، يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة من 10 انتصارات وتعادل وهزيمة.

في المقابل يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.

تاريخيًا، ستكون هذه المباراة الرقم 173 بين الفريقين في جميع المسابقات، حيث سبق وأن التقى في 172 مباراة. وكان لليفربول الأفضلية بفوزه في 79 مباراة، بينما فاز مانشستر سيتي في 44 مباراة، وانتهت 49 مباراة بالتعادل.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ستنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام ليفربول اليوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي وليفربول

وستبدأ صافرة لقاء الريدز أمام المان سيتي اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب "أنفيلد".

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي

ستبث مواجهة ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت أمام المان سيتي الذي يقوده فنيًا الإسباني بيب جوارديولا عبر قناة "بي إن سبورت" الناقل الحصري للبطولة الإنجليزي.

وسيتولى مهمة التعليق على مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الجزائري المخضرم حفيظ الدراجي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ويعرض " الموجز" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل لقاء ليفربول أمام المان سيتي على النحو التالي:

1- ليفربول - 31

2- آرسنال - 25

3- برايتون - 23

4- مانشستر سيتي - 23

5- تشيلسي - 22

6- نوتنجهام فورست - 22

7- برينتفورد - 20

8- توتنهام - 19

9- أستون فيلا - 19

10- نيوكاسل - 19

11- بورنموث - 18

12- فولهام - 18

13- مانشستر يونايتد - 16

14- وست هام - 15

15- إيفرتون - 11

16- ليستر سيتي - 10

17- كريستال بالاس - 9

18- وولفرهامبتون - 9

19- إيبسويتش تاون - 9

20- ساوثامبتون - 5

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