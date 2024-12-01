تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي قبل موقعة الدوري الإنجليزي.. أرقام مميزة لصلاح

تعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي من أبرز منافسات الدوري الإنجليزي، بسبب الندية والصعوبة التي تشهدها مباريات الفريقين في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وتحديدها بشكل كبير لملامح البطل في نهاية الموسم.

وستأتي مباراة اليوم بين ليفربول ومانشستر سيتي في ظروف صعبة على الفريق السماوي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في آخر 4 نسخ، وعلى الجانب الآخر، يخوض الريدز المباراة وهو في أفضل حال، حيث يتصدر ترتيب المسابقة وحقق في مباراته الأخيرة فوزًا تاريخيًا ضد ريال مدريد.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويأتي موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القناة الناقلة ومعلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

سيتولى الجزائري حفيظ دراجي التعليق على أحداث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، والتي تنقلها قناة بي إن سبورتس القطرية الرياضية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

ويحظى الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، على اهتمام خاص في مباريات الفريقين، بسبب تألقه المعتاد في اللقاءات ضد مانشستر سيتي.

وفي مسيرته في الملاعب الأوروبية، التقى محمد صلاح مع مانشستر سيتي في 21 مباراة، نجح في تحقيق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 6 وتلقى 8 هزائم.

وهز محمد صلاح شباك مانشستر سيتي بـ 11 هدفًا، ليكون الفريق السماوي ضمن الضحايا المفضلين للفرعون في الملاعب الإنجليزي.

محمد صلاح - مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي

ويكشف الموجز أرقام من مواجهات ليفربول ضد مانشستر سيتي قبل موقعة اليوم في الدوري الإنجليزي

واصطدم نادي ليفربول ومانشستر سيتي على مدار تاريخهم الطويل في البطولات في إجمالي 225 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، نجح ليفربول في تحقيق الفوز في 108 مباراة، بينما حقق مانشستر سيتي الفوز في 60 مباراة آخرى، وحسم التعادل نتيجة 57 مباراة بين الفريقين.

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ثنائية محمد صلاح تقود ليفربول لفوز مثير ضد ساوثهامبتون 3-2 بالدوري الإنجليزي