موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، في قمة لقاءات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

ويبرز الموجز معلومات حول مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ستنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ضد نظيره مانشستر سيتي، في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، والتي يستضيفها ملعب أنفيلد معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ستنقل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports HD 1 القطرية، وأسندت مهمة التعليق على أحداث اللقاء إلى الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يخوض ليفربول مباراته ضد مانشستر سيتي بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: كويمين كيليهير

في خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترنت ألكساندر آرنولد

في خط الوسط: كورتيس جونز - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرش

في خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: إيديرسون

في خط الدفاع: يوشكو جفارديول - روبن دياش - كايل ووكر - مانويل أكانجي

في خط الوسط: إلكاي جوندوجان - كيفين دي بروينه - برناردو سيلفا

في خط الهجوم: جاك جريليش - فيل فودين - إرلينج هالاند

ليفربول ضد مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

1- ليفربول - 31

2- آرسنال - 25

3- برايتون - 23

4- مانشستر سيتي - 23

5- تشيلسي - 22

6- نوتنجهام فورست - 22

7- برينتفورد - 20

8- توتنهام - 19

9- أستون فيلا - 19

10- نيوكاسل - 19

11- بورنموث - 18

12- فولهام - 18

13- مانشستر يونايتد - 16

14- وست هام - 15

15- إيفرتون - 11

16- ليستر سيتي - 10

17- كريستال بالاس - 9

18- وولفرهامبتون - 9

19- إيبسويتش تاون - 9

20- ساوثامبتون - 5

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موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة