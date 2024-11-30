مواعيد مباريات ليفربول في ديسمبر.. مواجهات نارية والبداية ضد مانشستر سيتي

فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح علي موعد مع عدد من المواجهات القوية خلال شهر ديسمبر المقبل سواء علي صعيد الدوري الإنجليزي أو صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث فريق ليفربول عن موسم تاريخي لاستعادة الألقاب بعد الأداء القوي الذي يقدمه خلال الموسم الحالي حتي الأن حيث يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كما يحتل صدارة الترتيب بدوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة.

مواجهات نارية تنتظر ليفربول في شهر ديسمبر

يستهل ليفربول مبارياته في شهر ديسمبر بقمة نارية ضد فريق مانشستر سيتي في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر ضمن مباريات الجولة الـ 13، من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد - 9:30 مساء - 4 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد إيفرتون - 2:30 مساء -7 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد جيرونا - 7:45 مساء - 10 ديسمبر - دوري الأبطال

ليفربول ضد فولهام - 5 مساء - 14 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ساوثهامبتون - 10 مساء -18 ديسمبر - كابيتال وان

ليفربول ضد توتنهام - 6:30 - 22 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد ليستر سيتي - 10 مساء - 26 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد وست هام - 7:15 مساء -29 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

نادي ليفربول

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد الموجز، في السطورالتالية ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأتي كالتالي:

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 13

1- ليفربول - 31 نقطة

2- مانشستر سيتي - 23 نقطة

3- تشيلسي - 22 نقطة

4- آرسنال - 22 نقطة

5- برايتون - 22 نقطة

6- توتنهام - 19 نقطة

7 نوتنجهام فورست - 19 نقطة

8- أستون فيلا - 19 نقطة

9- فولهام - 18 نقطة

10- نيوكاسل - 18 نقطة

11- برينتفورد - 17 نقطة

12- مانشستر يونايتد - 16 نقطة

13- بورنموث - 15

14- وست هام - 15

15- إيفرتون - 11

16- ليستر سيتي - 10

17- وولفرهامبتون - 9

18- إيبسويتش تاون - 9

19- كريستال بالاس - 8

20- ساوثامبتون - 4

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