الدوري الإنجليزي| مدفعجية أرسنال تمطر شباك وست هام بخماسية في ليلة الديربي

نجح فريق أرسنال، في حسم الديربي اللندني لصالحه بفوز مثير على مضيفه وست هام يونايتد، بنتيجة 5 - 2، على ملعب “لندن الأولمبي”، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة بالدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة أرسنال ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

شهد الشوط الأول، من مباراة أرسنال ووست هام، العديد من الأهداف، حيث اهتزت شباك الفريقين سبع مرات، وتألق بوكايو ساكا، نجم أرسنال الذي صنع الهدفين الأول والثاني لزميليه غابرييل ماغاليس ولياندرو تروسارد في الدقيقتين 10 و27، كما تسبب في ركلة جزاء، حصل عليها بعد عرقلة من البرازيلي لوكاس باكيتا، وسدد الجناح الإنجليزي الدولي مارتن أوديغارد العائد من الإصابة الركلة بنجاح، مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

مباراة أرسنال ووست هام يونايتد

وخلال دقيقتين، سجل كاي هافيرتز الهدف الرابع، بالدقيقة 36، بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 38، سجل أرون وان بيساكا الهدف الأول لـ وست هام، قبل أن يقلص زميله إيميرسون بالميري النتيجة ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 40.

واختتم أرسنال أهدافه، في الدقيقة 50، حيث أضاف بوكايو ساكا الهدف الخامس للمدفعجية من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بخماسية مقابل هدفين.

وبتلك النتيجة، يتواجد أرسنال، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، حيث حقق الفوز في 6 مواجهات وخسر مباراتين وتعادل في 4 مواجهات، وأحرز لاعبوه 21 هدف، وتلقت شباك الفريق 12 هدفًا.

ويأتي وست هام في المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة، من 12 مباراة ، حقق الفوز في 4 وخسر 5 وتعادل 3 ، وأحرز لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكهم 19 هدفًا.

تشكيل فريق أرسنال أمام وست هام

ساكا قاد تشكيل آرسنال ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- كالافيوري.

خط الوسط: أوديجارد- جورجينهو- رايس.

خط الهجوم: ساكا- هافيرتز- تروسارد.

تشكيل وست هام يونايتد أمام أرسنال

حارس المرمى: لوكاس فابيانسكي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – توديبو – ماكس كيليمان – إيمرسون.

خط الوسط: كارلوس سولير – توماس سوتشيك – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: ساميرفيل – مايكل أنطونيو – جارود بوين.

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