العميد يضرب برباعية.. الاتحاد يكتسح الاتفاق في الدوري السعودي

نجح فريق الاتحاد، في تحقيق الفوز على نظيره الاتفاق، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "إيجو"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة، من مسابقة الدوري السعودي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي

افتتح رباعية الاتحاد، الفرنسي نجولو كانتي، لاعب خط الوسط، بالدقيقة 35 في الشوط الأول من المباراة، بينما أحرز مواطنه كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

كريم بنزيما - لاعب اتحاد جدة

وجاء الهدف الثالث للاتحاد، عن طريق حسام عوار، في الدقيقة 66، واختتم ستيفن بيرجوين الرباعية في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، يحافظ الاتحاد على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 33 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الهلال أقرب ملاحقيه والذي سيلعب أمام الشباب اليوم، بينما الاتفاق تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

تشكيل الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي

استعاد الاتحاد، خدمات القائد الفرنسي كريم بنزيما، الذي غاب عن آخر 3 مباريات للفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مواجهة الديربي أمام الأهلي، وافتقد العميد خدمات نجمه موسى ديابي الذي اتضح تأثيره في لقاء الفتح الأخير.

وخاض المدير الفني لوران بلان مباراة الاتحاد ضد الاتفاق بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: ماريو ميتاي - حسن كادش - دانيلو بيريرا - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - ستيفن بيرغفاين - حسام عوار.

خط الهجوم: عبد الإله هوساوي - كريم بنزيما.

تشكيل الاتفاق ضد الاتحاد في الدوري السعودي

وبدأ المدير الفني ستيفن جيرارد مباراة الاتفاق ضد الاتحاد في الدوري السعودي 2024-2025 بالتشكيلة الأتية:

حراسة المرمى: ماريك روداك.

خط الدفاع: مد الله العليان - عبد الله مادو - عبد الله الخطيب - راضي العتيبي.

خط الوسط: جيورجينيو فاينالدوم - عبد الإله المالكي - كارل توكو إيكامبي - سيكو فوفانا.

خط الهجوم: ديماراي جراي - موسى ديمبيلي.

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