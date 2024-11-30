سافيتش يمنح الهلال فوزًا ثمينًا على الشباب في الدوري السعودي.. ديربي الرياض

منح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، فريقه الهلال فوزًا ثمينًا على منافسه الشباب، في الريمونتادا النارية التي جمعتهما اليوم في بطلو الدوري السعودي للمحترفين.

التقى فريق الهلال السعودي مع منافسه الشباب، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بموسم 2024-2025.

ونجح فريق الهلال في خطف الفوز من الشباب بهدفين مقابل هدف، في المواجهة المثيرة التي حسمها الزعيم لصالحه، ويرصد لكم الموجز تفاصيل هذا اللقاء فيما يلي.

أهداف مباراة الهلال ضد الشباب اليوم

افتتح فريق الشباب التسجيل في هذه المواجهة، بهدف لاعبه المغربي عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 6، قبل أن يتعادل الهلال بهدف سافيتش في الدقيقة 14 من عمر هذه المواجهة.

وفي الدقيقة 62، سجل سافيتش الهدف الثاني للزعيم والذي يقود به فريقه للفوز في هذه المواجهة على منافسه الشباب في ديربي الرياض بدوري روشن.

وشهدت مباراة الهلال ضد الشباب، إحراز الأخير هدف ثاني قبل أن يقوم الحكم بإلغائه، كما شهدت أيضًا، طرد خاليدو كوليبالي مدافع الزعيم، كما طرد نادر الشراري نجم صحاب الأرض، ليستكمل الفريقين هذا اللقاء بـ 10 لاعبين فقط.

في نهاية المطاف، انتصر الهلال على الشباب بهدفين مقابل هدف، ليحصل على ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بدوري روشن.

أهداف مباراة الهلال ضد الشباب اليوم

مركز الهلال في ترتيب الدوري السعودي بعد هذا الفوز

وحسب هذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى النقطة 31 متواجدًا بهم في وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025.

بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 22 ويقع بهم في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن.

موعد مباراة الهلال القادمة

ستكون مباراة الهلال القادمة ضد الغرافة القطري على ملعب الملكة أرينا، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا بهذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الهلال القادمة ضد الغرفة، مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر من عام 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر، أن الهلال يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الغرافة في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

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