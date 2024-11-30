مالكوم يقود تشكيل الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي.. ديربي الرياض

عاد مالكوم من جديد بعد الإصابة، لقيادة تشكيل الهلال ضد الشباب في المباراة المرتقب بينهما مساء اليوم السبت في الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة غريمه الشباب في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الشباب، مساء اليوم السبت، وتحديدًا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن جورجي جيسوس مدرب الهلال، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به ديربي الرياض أمام الشباب، وشهد عودة مالكوم بعد غيابه الفترة الماضية بداعي الإصابة.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، تشكيل الهلال ضد الشباب في ديربي الرياض اليوم.

تشكيل الهلال ضد الشباب

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: رينان لودي - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم.

خط الهجوم: محمد القحطاني - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.

الهلال ضد الهلال

مشاهدة مباراة الهلال والشباب اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والشباب اليوم في الدوري السعودي، عبر شاشة SSC كونها الناقل الرسمي والوحيد لمباريات الدوري السعودي حصريًا في الشرق الأوسط.

ويأتي تردد قنوات SSC على النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

معلق مباراة الهلال والشباب اليوم

معلق مباراة الهلال والشباب اليوم في دوري روشن السعودي تقرر أن يكون:

فهد العزي عبر قناة SSC SPORT HD 1.

محمد حسين أضرضور عبر شاشة SSC SPORT SD1.

فارس عوض خلال تطبيق شاهد.

الجدير بالذكر، أن فريق الزعيم يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يأتي فريق الشباب في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

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