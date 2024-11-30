أحمد شوبير يرد على اتهامه في قضية أحمد رفعت.. تفاصيل مثيرة

رد الإعلامي أحمد شوبير، الذي يقدم برنامج (حارس الأهلي)، على اتهامه في قضية الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، التي هزت الرأي العام خلال الفترة الماضية، ومن طرفيها شوبير.

وتوجه إصبع اتهام لـ أحمد شوبير في قضية الراحل أحمد رفعت رحمت الله عليه، وذلك بعد ظهور الاعب في برنامج تلفزيوني قبل وفاته بفترة وحديثه عن تعرضه للضغط والظلم من قٍبل مسؤولي الرياضة.

وكشف شوبير في تصريحاته التلفزيونية اليوم الجمعة، عن تفاصيل هذه القصة بشأن اتهامه في هذه القضية، نافيًا كل ما يتردد بأنه ظلم اللاعب ذات يوم، ويستعرضها لكم الموجز فيما يلي.

أحمد شوبير يرد اتهامه في قضية أحمد رفعت

وقال أحمد شوبير في تصريحاته:"أنا مقولتش أن رفعت كان بيتعاطى منشطات، ولكن للأسف تم قص الفيديو وشالوا الكلام إللي فالآخر وأنا بقول "الكلام ملوش علاقة بأحمد رفعت".

وأضاف:"قصة الفيديو المنتشر أن الكلام وقتها كان على اتهام رمضان صبحي بالمنشطات وإيقافه، فا كنت بقول لا بد من عودة الكشف لان اللاعيبة مبتكونش واخده بالها ودا كان المقصود وقتها".

وأوضح:"وبعدها لقيت ناس بتتهمني اني كنت عاوز اوديه الأهلي وميروحش الزمالك بس اللايحة تمنع يلعب في 3 أندية!".

أحمد شوبير

وتابع:"ولما روحت عزا رفعت أخوه ونادر شوقي قالولي «حقك علينا يا كابتن متزعلش، إحنا مسؤلين نجيبلك حقك، وأحمد قايلنا القصة كلها".

وأتم: “كان موقف صعب عليا وسخيف جدًا اتهامي بهذا الأمر”.

رد ناري من شوبير على انتقال نجله من الأهلي إلى الزمالك

وعن مستقبل نجله مصطفى شوبير قال: “عمري ما سألت مصطفى إبني بتأخد كام ومش بدخل في شغله وبحبه يكافح بنفسه، وهو بقى له شخصيته وحياته وسره دائما عنده مامته”

واختتم شوبير تصريحاته مشددًا: “ يمكن أن أعتزل العمل الإعلامي ولا أرى مصطفى في الزمالك مع احترامي الشديد للفارس الأبيض، ولكن أوفا أهلاوي جامد، وأي عاقل عارف إن الأهلي نادي القرن”.

الجدير بالذكر، أن مصطفى بات أفضل حراس الأهلي في الوقت الحالي، بعد المستوى المميز الذي بدى به في الفترة الماضية مع الأحمر.

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