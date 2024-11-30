الاتحاد السعودي يحقق رقمًا قياسيًا بعد رباعية الاتفاق في دوري روشن

حقق نادي الاتحاد السعودي إنجازًا تاريخيًا في بطولة دوري روشن للمحترفين بعد فوزه على مضيفه الاتفاق برباعية نظيفة مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 12.

وبهذا الفوز، ابتعد الاتحاد السعودي في صدارة الترتيب بفارق 5 نقاط عن الهلال، حيث رفع رصيده إلى 33 نقطة قبل أن يخوض "الزعيم" مباراته ضد الشباب في نفس الجولة.

رقم قياسي جديد لـ الاتحاد السعودي بعد الفوز على الاتفاق

وقد وصل الاتحاد السعودي إلى أفضل معدل نقطي له في دوري المحترفين بعد 12 جولة، متجاوزًا رقمه القياسي السابق الذي سجله في موسم 2008-2009، حيث جمع 30 نقطة في نفس الفترة.

ونجح الاتحاد السعودي في تحقيق 11 انتصارًا خلال النسخة الحالية من دوري روشن، بينما تعرض لهزيمة واحدة فقط كانت أمام الهلال بنتيجة (1-3) في الجولة الرابعة.

في موسم 2008-2009، حقق الاتحاد 9 انتصارات و3 تعادلات، ليجمع 30 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد السعودي المقبلة

ويستعد فريق الكرة الأول بـ نادي الاتحاد السعودي للمواجهة المرتقبة ضد النصر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2024/2025

وستنطلق مواجهة الاتحاد أمام منافسه نادي النصر الذي يقوده فنيًا لويس كاسترو يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يخوض الاتحاد اللقاء وفقًا لما علمه “ الموجز ” بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش.

خط الدفاع: ماريو ميتاي - حسن كادش - دانيلو بيريرا - مهند الشنقيطي.

خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - ستيفن بيرغفاين - حسام عوار.

خط الهجوم: عبد الإله هوساوي - كريم بنزيما.

كريم بنزيما يعلق فوز الاتحاد السعودي ضد الاتفاق

أشار كريم بنزيما نجم منتخب فرنسا، إلى أن فريقه الاتحاد السعودي حقق انتصاراً جديراً على حساب الاتفاق في الجولة الثانية عشر من دوري روشن.

أعرب بنزيما في تصريحاته عقب الانتصار، عن آماله في استمرار العمل الجاد والتركيز للحفاظ على صدارة الفريق.

وبخصوص مباراة النصر القادمة في دوري روشن، أكد بنزيما أنها مباراة مهمة تحمل نفس أهمية كل المباريات، حيث يسعى الفريق دائماً للفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقد برز بنزيما في المباراة بتسجيله هدفاً وصناعته لهدفين آخرين خلال فوز الاتحاد على الاتفاق بأربعة أهداف.

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