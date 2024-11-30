الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي.. التعادل الإيجابي يحسم ريمونتادا الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي ريمونتادا الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الشباب “ديربي الرياضي”، التي تجمع بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تواجه فريق الشباب مع غريمه الهلال في ديربي الرياض مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري السعودي لموسم 2024-2025.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على نتيجة الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الشباب التي يستضيفها حاليًا ملعب الأمير خالد بن سلطان، ويستعرض لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

أهداف مباراة الهلال ضد الشباب

قص عبد الرزاق حمد الله شريط الأهداف في هذا الديربي لصالح فريقه الشباب في الدقيقة 6، قبل أن يتعادل الهلال بهدف سافيتش في الدقيقة 14 من عمر هذه المواجهة.

وشهدت أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الشباب، أحراز الأخير هدف ثاني قبل أن يقوم الحكم بإلغائه، كما شهدت أيضًا، طرد خاليدو كوليبالي مدافع الزعيم ليستكمل المباراة بـ 10 لاعبين فقط.

أهداف مباراة الهلال ضد الشباب

تشكيل الهلال ضد الشباب اليوم

ودخل الهلال هذا الديربي بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: رينان لودي - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم.

خط الهجوم: محمد القحطاني - ألكسندر ميتروفيتش - سالم الدوسري.

مشاهدة مباراة الهلال والشباب اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال والشباب اليوم في الدوري السعودي، عبر شاشة SSC كونها الناقل الرسمي والوحيد لمباريات الدوري السعودي حصريًا في الشرق الأوسط.

معلق مباراة الهلال والشباب اليوم

وتقرر أن يكون معلق مباراة الهلال والشباب اليوم في دوري روشن السعودي، فهد العزي عبر قناة SSC SPORT HD 1، محمد حسين أضرضور عبر شاشة SSC SPORT SD1، بجانب فارس عوض خلال تطبيق شاهد.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الهلال يحتل وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، بينما يأتي فريق الشباب في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

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