ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 12.. الاتحاد في الصدارة والهلال يطارده

يتساءل جماهير كرة القدم العربية، عن جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025، بعد نهاية الجولة 12، التي اختتمها الهلال بفوز مثير على الشباب.

وقرر الموجز أن يقدم لمتابعيه في هذا التقرير، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة الثانية عشر، بالإضافة إلى جدول ترتيب الهدافين.

باتت المنافسة على صدارة ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم 2024-2025، قوية للغاية خاصة بين الثنائي العملاق، الهلال والاتحاد.

ونجح نادي الاتحاد في الحفاظ على صدارته في ترتيب دوري روشن، بعد فوز فريقه على الاتفاق في الجولة الثانية عشر، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 33، بينما يقع الهلال في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 12

ويأتي جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الثانية عشر كالآتي..

1- فريق الاتحاد 33 نقطة

2- الهلال 31 نقطة

3- النصر 25 نقطة

4- القادسية 25 نقطة

5- الشباب 22 نقطة

6-الأهلي 20 نقطة

7- الخليج 19 نقطة

8- التعاون 18 نقطة

9- الرياض 18 نقطة

10- الرائد 14 نقطة

11- ضمك 14 نقطة

12- العروبة 13 نقطة

13- الاتفاق 12 نقاط

14- الخلود 10 نقاط

15- الأخدود 9 نقاط

16- الوحدة 9 نقاط

17- الفيحاء 7 نقاط

18- الفتح 5 نقاط.

الهلال يتصدر ترتيب الدوري السعودي

ترتيب هدافي الدوري السعودي

- ميتروفيتش - الهلال - 12 هدفًا.

- كريستيانو رونالدو - النصر - 9 أهداف.

-كريم بنزيما - الاتحاد - 9 أهداف.

- حسام عوار - الاتحاد - 7 أهداف.

- عبد الله آل سالم - الخليج - 7 أهداف.

- جورج نكودو - ضمك - 7 أهداف.

- تاليسكا - النصر - 6 أهداف.

- موسي بارو - التعاون - 6 أهداف.

- عبد الرزاق حمد لله - الشباب - 5 أهداف.

- أوباميانج - القادسية - 5 أهداف.

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