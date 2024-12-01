مانشستر يونايتد يسقط إيفرتون برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد، انتصارًا كبيرًا، على نظيره إيفرتون، برباعية نظيفة، على أرض ملعب أولد ترافورد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2024-25. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون، هي الأولى للبرتغالي أموريم على ملعب أولد ترافورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه الأول مع الفريق في الدوري الأوروبي ضد بودو جليمت النرويجي الخميس الماضي.

مانشستر يونايتد وإيفرتون

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

افتتح المهاجم ماركوس راشفورد، أهداف المباراة لصالح مانشستر يونايتد، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، خلال ركلة ركنية، نفذها برونو فيرنانديز بعرضية إلى حدود منطقة الجزاء، استقبلها ماركوس راشفورد بتسديدة مباشرة اصطدمت بأحد المدافعين وسكنت الشباك.

وسجل جوشوا زيركزي، الهدف الثاني لفريق مانشستر يونايتد، في الدقيقة 41، جاء من خطأ فادح من مدافعي إيفرتون، ليتمكن لاعبي اليونايتد من استغلاله واستخلاص الكرة، ليمرر برونو فيرنانديز تمريرة هيأت الكرة لزميله جوشوا زيركزي، داخل منطقة الجزاء والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

ونجح ماركوس راشفورد، في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لمانشستر يونايتد، خلال انطلاقة من أماد ديالو على الجبهة اليمنى، أنهاها بتمريرة بينية لزميله ماركوس راشفورد المنطلق داخل منطقة الجزاء، خلف مدافعي إيفرتون والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى.

واختتم جوشوا زيركزي، أهداف مانشستر يونايتد، بتسجيله الهدف الرابع، من خلال هجمة مرتدة سريعة بانطلاقة من أماد ديالو على الجبهة اليمنى، أنهاها بتمريرة بينية لزميله جوشوا زيركزي المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى إيفرتون.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - دي ليخت - ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: ديالو - كاسيميرو - ماينو - دالوت.

خط الهجوم: راشفورد - زيركزي - برونو فيرنانديز.

تشكيل إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: أشلي يونج، جيمس تاركوفسكي، جاراد برانثوايت، فيتالي ميكولينكو.

خط الوسط: عبدالله دوكوري، ادريسا غاي، يسبر ليندستروم.

خط الهجوم: دوايت ماكنيل، إليمان نداي، بيتو.

ترتيب مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركزالتاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.

ويحتل فريق إيفرتون المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة، جمعهم من 13 مواجهة.

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