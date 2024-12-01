طلب عاجل من كولر داخل النادي الأهلي بسبب إمام عاشور

تقدم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بطلب جديد إلى المدير الرياضي محمد رمضان بشأن لاعب الوسط إمام عاشور.

وفرض النادي الأهلي غرامة مدوية ضد إمام عاشور تصل قيمتها نحو مليون جنيه بالإضافة إلى استبعاده من خوض التدريبات الجماعية لمدة أسبوع مع الفريق.

كولر يطلب عودة إمام عاشور لمران النادي الأهلي

وقدم مارسيل كولر، المدرب السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلبًا عاجلًا إلى محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي، بشأن إمام عاشور، لاعب وسط الفريق.

وبحسب ما علمه " الموجز" فإن كولر طلب من رمضان رفع الإيقاف عن عاشور نظرًا لاستدعاءه الضروري في الجانب الفني، خاصة مع انخراط الفريق في مباريات قوية في بطولة دوري NILE ودوري أبطال أفريقيا وكأس الإنتركونتيننتال.

إمام عاشور- النادي الأهلي

وأكد كولر لرمضان ضرورة تنفيذ العقوبة المالية المفروضة على اللاعب، بالموافقة على عودته للتدريبات الجماعية، ممهدًا الطريق لعودته لتشكيلة النادي الأهلي قريبًا.

وأثنى المدرب السويسري على انضباط عاشور ومشاركته في التدريبات الفردية في ملعب التتش بالجزيرة، مع التأكيد على ضرورة عودته للتدريبات الجماعية بعد مباراة البنك الأهلي.

وينتظر إمام عاشور قرار العفو من رمضان لاستئناف التدريبات بعد لقاء البنك الأهلي اليوم.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة في الدوري

ويستعد النادي الأهلي لمباراة البنك الأهلي، المقررة اليوم الأحد في الساعة الخامسة مساءً على استاد السلام، ضمن جولة الرابعة من دوري NILE.

وكان النادي الأهلي قد تعادل في اللقاء الماضي بالجولة الـ3 ببطولة الدوري المصري أمام الاتحاد السكندري بهدف لمثله.

ويحتل النادي الأهلي المرتبة الأولى بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين أمام سيراميكا كليوباترا وزد وتعادل مع الاتحاد.



قائمة الأهلي لمباراة البنك في دوري NILE



حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - يوسف أيمن - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس - يحيى عطية الله.



خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا - سمير محمد.

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