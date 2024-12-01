كواليس جديدة حول أزمة إمام عاشور والشناوي في النادي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق عن تفاصيل جديدة بخصوص أزمة ثنائي القلعة الحمراء إمام عاشور ومحمد الشناوي.

وفرض النادي الأهلي في الساعات الماضية غرامة مالية كبرى ضد إمام عاشور نجم وسط المارد الأحمر تصل إلى مليون جنيه مع استبعاده عن التدريبات لمدة أسبوع وفقًا لما علمه “ الموجز ”.

وأوضح حارس النادي الأهلي السابق أحمد شوبير عن كواليس الأزمة والمشادة التي وقعت بين إمام عاشور، ، ومحمد الشناوي، حارس الفريق، خلال الساعات الماضية.

اعتذار إمام عاشور لـ الشناوي في النادي الأهلي

وأكد شوبير في برنامجه الإذاعي المشكلة حدثت في الملعب عقب مباراة النادي الأهلي واستاد أبيدجان، وكانت مجرد مشادة كلامية بين إمام والشناوي.

وأشار شوبير إلى أن إمام "زعق" للشناوي الذي طلب منه عدم رفع صوته، فرد عليه إمام قائلاً: "أنا أزعق، محدش له حاجة عندي".

محمد الشناوي وإمام عاشور- النادي الأهلي

وأكد شوبير أنه لم يحدث أي اعتداء بين الاثنين، قائلاً: "لم يحدث ضرب أو شيء من هذا القبيل، الموضوع يتعلق بخروج عن القواعد المتبعة في النادي الأهلي وغرفة الملابس".

وذكر أن مدير الكرة تدخل لإنهاء الأمر، وأُعلن عن وجود اجتماع، حيث تم فرض غرامة قدرها مليون جنيه على إمام عاشور وإيقافه لمدة أسبوع مع تدريبات خارج الفريق.

وأوضح شوبير أن إمام اعتذر وأعرب عن أسفه، مؤكدًا أن هذه الحادثة لن تتكرر، وأن الشناوي يعتبره كأخ أكبر له.

وجّه شوبير رسالة لجمهور النادي الأهلي بأن حبهم للنادي يتجاوز حبهم لأي نجم، مهما كان حجمه، فلا داعي للدخول في أزمات قد تؤدي إلى خسارة مع الملايين.

وأضاف أنه خلال الساعات الماضية، انتشرت أنباء عن تلقي إمام عاشور عرضًا من السعودية بقيمة 6 ملايين دولار، وأنه زار منزل الشناوي للتصالح برفقة مدير الكرة وعمرو السولية، لكن النادي الأهلي نفى ذلك وسخر من الشائعات المتداولة.

موعد مباراة النادي الأهلي ضد البنك

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد البنك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي ضد البنك في تمام الساعة الخامسة اليوم الأحد 2 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الأسبوع الـ4 ببطولة الدوري المصري.

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