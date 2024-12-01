بالتردد.. القناة الناقلة لـ مباراة النادي الأهلي ضد البنك في الدوري المصري

يبحث عشاق الكرة المصرية عن القناة الناقلة لمباراة فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ضد البنك الأهلي في الدوري المصري.

ويستضيف ملعب " السلام" مواجهة النادي الأهلي أمام البنك الذي يقوده فنيًا طارق مصطفى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري اليوم الأحد.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه البنك اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كولر يطيح بـ10 لاعبين من قائمة النادي الأهلي

ووفقًا لما علمه " الموجز " فإن المدرب السويسري مارسيل كولر قرر استبعاد 10 لاعبين من قائمة النادي الأهلي أمام البنك المقرر لها اليوم في بطولة الدوري المصري.

واستبعد السويسري كل من الحارس محمد الشناوي لإراحته، وإمام عاشور بقرار تأديبي، ويغيب الخماسي وسام أبو علي وأشرف داري ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد الله للإصابة.

النادي الأهلي

ويغيب أيضًا طاهر محمد طاهر لتراكم البطاقات الصفراء، فضلًا عن غياب الثنائي كريم وليد نيدفيد ومصطفى أبو الخير لأسباب فنية.

ويواصل الدولي التونسي علي معلول الغياب عن قائمة بطل الدوري المصري نظرًا لعدم قيده واقتراب رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

تردد القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

ستذاع مواجهة النادي الأهلي أمام منافسه نادي البنك الأهلي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري عبر قناة “أون تايم سبورت” الناقل الحصري للبطولة المحلية.

تردد قناة أون تايم سبورت كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة بث القناة: HD.

قائمة الأهلي لمباراة البنك في دوري NILE

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - يوسف أيمن - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية ـ محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا - سمير محمد.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة النادي الأهلي ضد البنك

1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

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