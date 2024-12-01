بيريز يحسم موقف أنشيلوتي مع ريال مدريد وملف الصفقات

عقد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، اجتماعًا في الساعات الأخيرة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لحسم مصيره مع الفريق في الفترة المقبلة، بعد سلسلة التعثرات في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري 2024-2025.

ليفربول يزعزع استقرار أنشيلوتي في ريال مدريد

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي يواجه مصيرًا مجهولًا مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة، بعد السقوط في عدة مباريات متتالية، والتي جاء أخرها الخسارة أمام نادي ليفربول في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء الماضي.

جلسة بيريز تحسم مصير أنشيلوتي مع ريال مدريد

وأكدت تقارير صحفية نشرتها “ماركا” الإسبانية، أن بيريز عقد جلسة مع كارلو أنشيلوتي، وجدد خلالها الثقة في الإيطالي ليواصل التواجد على رأس القيادة الفنية لنادي ريال مدريد في الفترة المقبلة، متجاهلًا غضب الجماهير.

وأكد بيريز خلال الجلسة على ثقة المجلس في ثقة الإيطالي في عودة الفريق لمستواه المعهود، والحفاظ على فرصه في المنافسة على البطولات المختلفة رغم النتائج والأداء الذي يعاني منه الفريق خلال الفترة الماضية.

احتمالية تعاقد ريال مدريد مع ألونسو

وأشارت التقارير أن جلسة الثنائي في ريال مدريد، تقضي على أنباء التعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني في الفترة المقبلة

أنشيلوتي وبيريز - ريال مدريد

ملف صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

وفي السياق ذاته، ناقش بيريز مع كارلو أنشيلوتي ملف صفقات ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلة، والتي يرصدها الموجز.

صفقات خط الدفاع: يحتاج ريال مدريد عدة لاعبين في خط الدفاع، بعدما ضربت الإصابات دفاع الميرنجي في وقت مبكر من الموسم الجاري، ولكن بيريز وأنشيلوتي اتفقا على تأجيل الصفقات في خط الدفاع للميركاتو الصيفي والاعتماد على عناصر الشباب.

الظهير الأمين: بات من الضروري التعاقد مع ظهير أيمن في يناير، حيث تقتصر الاختيارات على فاسكيز وفالفيردي وهو ما يؤثر على قوة الفريق الهجومية.

ووضع ريال مدريد ترينت ألكسندر أرنولد على رأس أولوياته، بعد اقترابه انتهاء عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم.

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