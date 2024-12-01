موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تبحث جماهير كرة القدم، عن موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي، والتي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي ريال مدريد، نظيره خيتافي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، يوم الأحد 1 ديسمبر 2024، في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، والسادسة والربع مساء بتوقيت السعودية.

ريال مدريد وخيتافي

ويسعى ريال مدريد، في تحقيق الفوز على خيتافي، والخروج من المباراة بالثلاث نقاط، التي سوف تساعده في الاستمرار في مطاردة برشلونة على القمة، واستعادة مكانه في صدارة جدول ترتيب الدوري.

وعلى الجانب الأخر، يستعد خيتافي لهذه المباراة بكل قوة وتركيز، ليتمكن من تعديل مكانه بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويواصل المنافسة بقوة داخل المسابقة.

ترتيب ريال مدريد وخيتافي في جدول الدوري الإسباني

يتواجد فريق ريال مدريد، في المركز الثاني، برصيد 30 نقطة حصدها من خلال اللعب في 13 مباراة، انتصر في 9 مباريات، حقق التعادل في 3 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في مباراة.

ويقع نادي خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة حصل عليها أثناء خوضه 14 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 7 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في 5 مباريات.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فيديريكو فالفيردي.

خط الوسط: داني سيبايوس - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام - أردا جولر.

خط الهجوم: براهيم دياز - كيليان مبابي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي عبر قناة bein sports HD 3.

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس، مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد وخيتافي، للمعلق خليل البلوشي.

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