بشرى سارة لـ ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

تلقى نادي ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني دفعة قوية قبل ملاقاة نادي أتلتيك بلباو ببطولة الدوري الإسباني.

ويواجه ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي منافسه أتلتيك بلباو يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشواميني يعود لتدريبات ريال مدريد قبل مواجه بلباو

وعاد أوتيلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد، للمشاركة في التدريبات الجماعية قبل المباراة المقبلة لفريقه ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني يوم الأربعاء.

انضم تشواميني، الذي تعافى من الإصابة، إلى التدريبات ويستعد لعودته في مواجهة سان ماميس ببطولة الدوري الإسباني " الليجا".

تشواميني - ريال مدريد

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، إذا استمر تشواميني بالتحسن، فمن المتوقع أن يكون ضمن تشكيلة ريال مدريد لمباراتهم ضد أتلتيك بلباو في الأربعاء.

في نوفمبر، أُعلن عن إصابة تشواميني بتمزق في الكاحل خلال مباراة ميلان في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن تشواميني ارتبط في وقت سابق بالرحيل عن أسوار ريال مدريد بعد تراجع مستواه الفني خلال الموسم الجاري.

حقق ريال مدريد فوزًا 2-0 على خيتافي في مباراتهم الأخيرة في الدوري الإسباني، حيث يحتلون المركز الثاني برصيد 33 نقطة بعد 14 جولة.



جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد

ويستعرض الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد المقبلة ضد أتلتيك بلباو والمقرر لها مساء الأربعاء..

1- برشلونة - 34

2- ريال مدريد - 33

3- أتلتيكو مدريد - 32

4- أتلتيك بيلباو - 26

5- فياريال - 26

6- ريال مايوركا - 24

7- جيرونا - 22

8- أوساسونا - 22

9- ريال سوسييداد - 21

10- ريال بيتيس - 20

11- سيلتا فيجو - 18

12- إشبيلية - 18

13- رايو فاييكانو - 16

14- لاس بالماس - 15

15- ليجانيس - 15

16- ديبورتيفو ألافيس - 14

17- خيتافي - 13

18- إسبانيول - 13

19- فالنسيا - 10

20- بلد الوليد - 9

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