كولر يكشف أسباب تراجع نتائج الأهلي والتعادل ضد البنك اليوم

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،أن تعادل فريقه أمام البنك الأهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد جاء بسبب غياب التوفيق في إنهاء الهجمات على المرمى.

وقال كولر أنه يعمل بشكل مستمر خلال تدريبات الفريق على علاج الأخطاء المتكررة وعلاج مشكلة إهدار الفرص واستغلال الفرص بشكل أفضل رغم ضيق الوقت بسبب ضغط المباريات.

كولر يرفض شماعة استاد السلام

علق كولر علي علاقة خوض المباريات على استاد السلام بتراجع النتائج قائلا: “ ملعب السلام ليس شماعة لأي إخفاق، وأعلم جيدًا أننا سنلعب مباريات هذا الموسم على استاد السلام، وتركيزنا على النواحي الفنية، وهذا ما تحدثت مع اللاعبين بشأنه قبل المباراة".

مارسيل كولر

الأهلي ضد البنك الأهلي

كانت مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي ، قد انتهت بالتعادل السلبي مساء اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كان البنك الأهلي الفريق الأخطر طوال أحداث الشوط الأول وتألق مصطفي شوبير في حماية عرين الأهلي كما منع البلعوطي فرصتين للتسجيل للنادي الأهلي، وفي الشوط الثاني ضغط الأهلي لتحقيق الفوز ولكن تكتل دفاع البنك الأهلي حال دون ذلك وتألق البلعوطي في الذود عن مرماه والحفاظ علي نتيجة التعادل السلبي حتي نهاية اللقاء.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك الأهلي

شهد تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الدفع بالعناصر الأتية..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: يحيى عطية الله، خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم

خط الوسط: مراون عطية، محمد مجدي أفشة ، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا

قائمة الأهلي المشاركة ضد البنك الأهلي

يرصد موقع الموجز قائمة فريق النادي الأهلي لمباراته ضد نظيره البنك الأهلي والتي ضمت كل من ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

الهجوم: سمير محمد، محمود كهربا.

اقرأ أيضًا:

بيريز يحسم موقف أنشيلوتي مع ريال مدريد وملف الصفقات

النادي الأهلي يوضح حقيقة سفر الصفقة الجديدة إلى النمسا.. تفاصيل