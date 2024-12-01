الدوري الإنجليزي| صلاح وجاكبو يسحبان بساط الانتصار من تحت أقدام مانشستر سيتي

انتهت مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي، بفوز الريدز، بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وافتتح فريق ليفربول أهدافه، عن طريق المهاجم الهولندي ودى جاكبو، من صناعة الدولي المصري محمد صلاح، بالدقيقة 12 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 78، نجح النجم محمد صلاح، في تسجيل الهدف الثاني لصالح الريدز، خلال تسديدة من نقطة الجزاء سددها صلاح على يسار ستيفان أورتيجا حارس مرمى مانشستر سيتي.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

إحصائيات مباراة القمة لليفربول ومانشستر سيتي

نسبة السيطرة على الكرة.. سيطر مانشستر سيتي على الكرة بنسبة 55%، بينما كانت نسبة السيطرة لليفربول 45%.

سيطر مانشستر سيتي على الكرة بنسبة 55%، بينما كانت نسبة السيطرة لليفربول 45%. التسديدات.. قام ليفربول بتسديد 18 كرة نحو مرمى مانشستر سيتي، بينما سدد مانشستر سيتي 8 كرات.

قام ليفربول بتسديد 18 كرة نحو مرمى مانشستر سيتي، بينما سدد مانشستر سيتي 8 كرات. التسديدات على المرمى.. سجل ليفربول 7 تسديدات على المرمى، بينما سجل مانشستر سيتي 2 تسديدات فقط.

سجل ليفربول 7 تسديدات على المرمى، بينما سجل مانشستر سيتي 2 تسديدات فقط. الأخطاء المرتكبة.. ارتكب لاعبو ليفربول 9 أخطاء، بينما ارتكب لاعبو مانشستر سيتي 8 أخطاء.

ارتكب لاعبو ليفربول 9 أخطاء، بينما ارتكب لاعبو مانشستر سيتي 8 أخطاء. البطاقات الصفراء.. حصل ليفربول على بطاقة صفراء واحدة، بينما حصل مانشستر سيتي على 3 بطاقات صفراء.

حصل ليفربول على بطاقة صفراء واحدة، بينما حصل مانشستر سيتي على 3 بطاقات صفراء. التصديات.. تمكن حارس مرمى ليفربول من التصدي لثلاث تسديدات، بينما تصدى حارس مرمى مانشستر سيتي لخمس تسديدات.

تمكن حارس مرمى ليفربول من التصدي لثلاث تسديدات، بينما تصدى حارس مرمى مانشستر سيتي لخمس تسديدات. التمريرات.. قام ليفربول بتمرير 412 كرة خلال المباراة، بينما مرر مانشستر سيتي 530 كرة.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: اليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرخ – دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – روبن دياز – ناثان أكي.

خط الوسط: ريكو لويس – إليكاي جوندوجان – ماتيوس نونيز.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا – إيرلينج هالاند – فيل فودين.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

ليفربول (المباريات: 13 - الأهداف: 26 - النقاط: 34) آرسنال (المباريات: 13 - الأهداف: 26 - النقاط: 25) تشيلسي (المباريات: 13 - الأهداف: 26 - النقاط: 25) برايتون (المباريات: 13 - الأهداف: 22 - النقاط: 23) مانشستر سيتي (المباريات: 13 - الأهداف: 22 - النقاط: 23) نوتنغهام فورست (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 22) توتنهام (المباريات: 13 - الأهداف: 28 - النقاط: 20) برينتفورد (المباريات: 13 - الأهداف: 26 - النقاط: 20) مانشستر يونايتد (المباريات: 13 - الأهداف: 17 - النقاط: 19) فولهام (المباريات: 13 - الأهداف: 18 - النقاط: 19) نيوكاسل يونايتد (المباريات: 13 - الأهداف: 14 - النقاط: 19) أستون فيلا (المباريات: 13 - الأهداف: 19 - النقاط: 19) بورنموث (المباريات: 13 - الأهداف: 20 - النقاط: 18) وست هام يونايتد (المباريات: 13 - الأهداف: 17 - النقاط: 15) إيفرتون (المباريات: 13 - الأهداف: 10 - النقاط: 11) ليستر سيتي (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 10) كريستال بالاس (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 9) وولفرهامبتون (المباريات: 13 - الأهداف: 22 - النقاط: 9) إيبسويتش تاون (المباريات: 13 - الأهداف: 13 - النقاط: 9) ساوثامبتون (المباريات: 13 - الأهداف: 10 - النقاط: 5)

إقرأ أيضًا: