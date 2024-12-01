كاف يعلن حكم مباراة نادي الزمالك وإنيمبا النيجيري في الكونفيدرالية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة نادي الزمالك وإنيمبا النيجيري في إطار منافسات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويلتقي فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منافسه إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حكم رواندي لمباراة نادي الزمالك ضد إنيمبا النيجري



وأبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة نادي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم من رواندا لقيادة مباراتهم ضد فريق إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقررة في 8 ديسمبر الحالي.

يتكون الطاقم التحكيمي من الحكم الرواندي جون كلود إيشموي، بمساعدة زملائه الروانديين سعيدي نديسابا وإيريك موجابو، بالإضافة إلى الحكم الرابع الرواندي رويرسا فيديلي.

نادي الزمالك

و اختار "كاف" الغاني بروسبر هاريسون أدو ليكون مراقبًا عامًا للمباراة، بينما يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.

سيتقابل الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد، 8 ديسمبر، في السادسة مساءً بتوقيت نيجيريا، على استاد جودسويل أكبابيو الدولي.

والجدير بالذكر أن الزمالك تغلب في الجولة الأولى على بلاك بولز من موزمبيق بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت يوم الأربعاء الماضي على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة النادي الأهلي أمام البنك

وعلى سياق اخر يستعد فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك لملاقاة نادي غزل المحلة غدًا الأثنين في إطار مباريات الجولة الـ4 من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة على ملعب " المحلة الكبرى" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك والمحلة

ويعرض “ الموجز ” جدول ترتيب الدوري المصري قبل صدام الزمالك ضد زعيم الفلاحين..

1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

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