رسائل نارية من جوزيه جوميز للاعبي نادي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة

حرص جوزيه جوميز المدير الفني لـ نادي الزمالك على توجيه رسالة للاعبي فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء قبل المواجهة المرتقبة ضد غزل المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستضيف ملعب " المحلة الكبرى" مواجهة نادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز أمام زعيم الفلاحين ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك أمام منافسه غزل المحلة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جوميز يطلب التركيز من لاعبي نادي الزمالك

وعقد المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز قبل انطلاق التدريبات الجماعية لفريق الزمالك الأول لكرة القدم، جلسة مع اللاعبين اليوم السبت على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في دوري NILE وفقًا لما علمه “ الموجز ”.

تم خلال الجلسة مناقشة برنامج الفريق للتدريبات اليومية وتحديد المهام المطلوبة من كل لاعب، حيث طالب المدرب اللاعبين بالتركيز على مباراة غزل المحلة في الدوري وإغلاق صفحة الكونفدرالية.

نادي الزمالك

وقد استأنف نادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم على ملعب النادي بعد أن حصل اللاعبين على يوم راحة أمس الجمعة، بعد الفوز على بلاك بولز من موزمبيق بنتيجة 2-0 في الكونفدرالية يوم الأربعاء.

وفاز نادي الزمالك وديًا على مدينة نصر بهدف نظيف صباح يوم الخميس، في مباراة شهدت مشاركة البدلاء والمستبعدين من مباراة بطل موزمبيق.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة نادي الزمالك ضد المحلة

1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

اقرأ أيضا:

قرار مفاجئ بشأن مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

مواعيد مباريات النادي الأهلي المقبلة حتى نهاية عام 2024.. ريال مدريد ينتظره