الدوري الألماني| التعادل الإيجابي يحسم قمة بايرن ودورتموند في سيجنال إيدونا بارك

حسم التعادل الإيجابي، نتيجة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، بنتيجة 1-1، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الألماني لهذا الموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة بايرن ميونخ ودورتموند في الدوري الألماني

سجل جيمي بينوي جتينس، الهدف الأول لفريق دورتموند، من خلال كرة طويلة، استلمها جيتنز وأنطلق بها وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة داخل شباك بايرن ميونخ.

وتمكن بايرن ميونيخ، من تسجيل هدف التعادل عن طريق جمال موسيالا، من خلال كرة عرضية من مايكل أوليسي من يمين منطقة الجزاء، قابلها موسيالا برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

بايرن ميونخ ودورتموند

تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

هاري كين قاد تشكيل بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمير- أوباميكانو- كيم مين جاي- ديفيز.

خط الوسط: كيميش- جمال موسيالا- جوريتزكا.

خط الهجوم: ساني- هاري كين- ماتياس تيل.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون - أنتون - شلوتربيك - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: باسكال جروس - فيليكس نيميتشا - مارسيل سابيتزر.

خط الهجوم: جيمي جيتينز - ماكسيمليان بيير - سيرو جيراسي.

جدول ترتيب الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - (المباريات: 12 - الأهداف: 37 - النقاط: 30) آينتراخت فرانكفورت - (المباريات: 11 - الأهداف: 27 - النقاط: 23) باير ليفركوزن - (المباريات: 12 - الأهداف: 28 - النقاط: 23) آر بي لايبزيج - (المباريات: 12 - الأهداف: 19 - النقاط: 21) بوروسيا دورتموند - (المباريات: 12 - الأهداف: 23 - النقاط: 20) فرايبورغ - (المباريات: 12 - الأهداف: 16 - النقاط: 20) فولفسبورغ - (المباريات: 12 - الأهداف: 25 - النقاط: 18) شتوتغارت - (المباريات: 12 - الأهداف: 23 - النقاط: 17) بوروسيا مونشنغلادباخ - (المباريات: 12 - الأهداف: 18 - النقاط: 17) ماينز - (المباريات: 11 - الأهداف: 18 - النقاط: 16) يونيون برلين - (المباريات: 12 - الأهداف: 10 - النقاط: 16) فيردر بريمن - (المباريات: 12 - الأهداف: 19 - النقاط: 16) أوجسبورغ - (المباريات: 12 - الأهداف: 14 - النقاط: 15) هوفنهايم - (المباريات: 11 - الأهداف: 17 - النقاط: 12) سانت باولي - (المباريات: 12 - الأهداف: 10 - النقاط: 11) هايدنهايم - (المباريات: 11 - الأهداف: 15 - النقاط: 10) هولشتاين كيل - (المباريات: 12 - الأهداف: 13 - النقاط: 5) بوخوم - (المباريات: 12 - الأهداف: 10 - النقاط: 2)

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