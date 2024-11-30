الدوري الألماني| دورتموند يتقدم على بايرن ميونخ بهدف في الشوط الأول

نجح فريق بوروسيا دورتموند، في خطف هدفًا من بايرن ميونخ في الشوط الأول، بملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الألماني لهذا الموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وسجل جيمي جيتنز هدف التقدم لفريق دورتموند، من خلال كرة طويلة، استلمها جيتنز وأنطلق بها وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقوة داخل شباك بايرن ميونخ.

وساهم جيمي جيتنز، في 11 هدفًا مع دورتموند هذا الموسم خلال 19 مباراة (8 أهداف - 3 تمريرات حاسمة).

جيمي جيتنز

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 29 نقطة، فيما يقبع بوروسيا دورتموند في المركز السادس بـ19 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمير- أوباميكانو- كيم مين جاي- ديفيز.

خط الوسط: كيميش- جمال موسيالا- جوريتزكا.

خط الهجوم: ساني- هاري كين- ماتياس تيل.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون - أنتون - شلوتربيك - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: باسكال جروس - فيليكس نيميتشا - مارسيل سابيتزر.

خط الهجوم: جيمي جيتينز - ماكسيمليان بيير - سيرو جيراسي.

تاريخ مواجهات بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في جميع البطولات

التقى بايرن ميونخ، مع بوروسيا دورتموند، خلال 135 مواجهة من جميع البطولات، وتفوق الفريق البافاري في 67 مباراة، بينما انتصر دورتموند في 33 لقاء، وانتهت 35 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وسجل بايرن 265 هدفًا مقابل 168 هدفًا لدورتموند.

وواجه بايرن ميونخ، نظيره بوروسيا دورتموند، في الدوري الألماني، في 110 مواجهات، حقق البافاري الفوز في 54 مباراة، بينما خرج دورتموند منتصرًا في 26 مباراة، انتهت 30 مواجهة بالتعادل، وسجل بايرن 223 هدفًا مقابل 135 هدفًا لدورتموند.

وتفوق بايرت ميونخ على بورسيا دورتموند، في آخر 10 مواجهات، بفوزه في 8 مباريات، بينما حقق دورتموند الفوز مرة واحدة فقط، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، سجل بايرن 29 هدفًا خلال هذه الفترة، مقابل 16 هدفًا لدورتموند.

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