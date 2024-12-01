انهيار جوارديولا وارتباك غرفة ملابس مانشستر سيتي قبل صدام ليفربول

سلطت تقارير صحفية إنجليزية الضوء على أزمات مانشستر سيتي الحالية، والتوتر في غرف خلع الملابس، قبل ساعات من مواجهة نظيره ليفربول في قمة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

وستنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، والتي يستضيفها ملعب أنفيلد، ضمن لقاءات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أزمات مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل" البريطانية، أن غرف ملابس مانشستر سيتي شهدت أجواء متوترة في الأيام الماضية، وغضب حاد من بيب جوارديولا المدير الفني، الذي يظهر عليه علامات الانهيار والاكتئاب.

وأشارت التقارير أن لاعبي مانشستر سيتي افتعلوا الكثير من الأزمات في غرف الملابس، والتي وصلت إلى ذروتها عقب مباراة الأخيرة ضد فينوورد الهولندي، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

مشاجرات لاعبي مانشستر سيتي

ويكشف الموجز تفاصيل أزمة لاعبي مانشستر سيتي الأخيرة.

واشتبك لاعبو مانشستر سيتي بعد انتهاء مباراتهم ضد فينوورد الهولندي، وتعالت أصواتهم في غرف خلع الملابس وبدأ كل لاعب يلقي باللوم على الأخر، قبل أن يتطور الأمر ويصل للاشتباك اللفظي بينهم لولا تدخل البعض، واكتفوا بتدمير مقتنيات الغرفة.

مانشستر سيتي ضد فينوورد

موقف جوارديولا من اشتباكات لاعبي مانشستر سيتي

وعجز بيب جوارديولا المدير الفني على حل أزمة لاعبي مانشستر سيتي، وفضل الذهاب إلى مكتبه الخاص وأغلقه ولم يسمح لأحد بالدخول إليه، وأوضحت التقارير أن تلك الليلة كانت الأكثر إحباطًا على نادي مانشستر سيتي في عهده الحديث.

وظهر جوارديولا بعد تلك المباراة وهو مجروح الوجه وفيه وجهه أثار متعددة للاعتداء والضرب، قبل أن يعلن أنه من قام بإيذاء نفسه بسبب إحباطه من نتائج الفريق وعدم تحقيق الأهداف المطلوب رغم تنفيذ الخطط الموضوعة.

محمد صلاح يستهدف أرقامًا قياسية أمام مانشستر سيتي

وفي سياق آخر، سيحل مانشستر سيتي ضيفًا على ليفربول اليوم الأحد بحضور محمد صلاح، الذي يستهدف تحطيم الأرقام القياسية.

ويحتاج محمد صلاح للمساهمة في 3 أهداف للوصول إلى صناعة 100 هدفًا في الدوري الإنجليزي

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