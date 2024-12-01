كواليس اللقاء الأول بين إمام عاشور والشناوي بعد الخناقة في مران الأهلي

تسببت أزمة إمام عاشور في الأهلي، وخناقته مع كابتن الفريق محمد الشناوي، في حالة من القلق لدي جماهير القلعة الحمراء، خاصة في ظل تراجع أداء الفريق وفقدانه النقاط الواحدة تلو الأخري في بطولة الدوري.

وترقب الجميع داخل النادي الأهلي، اللقاء الأول الذي يجمع إمام عاشور مع محمد الشناوي، بعد الأزمة الكبيرة، وقد جمع مران المستبعدين من لقاء البنك الأهلي اليوم بين كلا اللاعبين.

محمد الشناوي يتجنب لقاء إمام عاشور في مران الأهلي

شهد مران المستبعدين اليوم الأحد مشاركة كل من إمام عاشور وطاهر محمد طاهر ومصطفي أبوالخبر، وتغيب محمد الشناوي حارس المرمى عن التدريب و اكتفى بخوض بعض التدريبات التأهيلية في الجيم.

كما أدى كل من وسام أبوعلي وأشرف داري وكريم نيدفيد وعلي معلول تدريبات تأهيلية بسبب عدم الجاهزية الطبية لخوض التدريبات.

النادي الأهلي

الأهلي يتعادل ضد البنك الأهلي

واصل فريق الأهلي، مسلسل نزيف النقاط في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري بالتعادل السلبي ضد نظيره البنك الأهلي في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: يحيى عطية الله، خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم

خط الوسط: مراون عطية، محمد مجدي أفشة ، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا

قائمة الأهلي المشاركة ضد البنك الأهلي

يرصد موقع الموجز قائمة فريق النادي الأهلي لمباراته ضد نظيره فريق البنك الأهلي والتي ضمت كل من ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

خط الهجوم: سمير محمد، محمود كهربا.

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