نقل أحمد ياسر ريان للمستشفي عقب إصابته بكسر بالترقوة خلال مواجهة الأهلي

نقل أحمد ياسر ريان نجم البنك الأهلي إلي أحد المستشفيات لمتابعة تطورات إصابته بكسر في الترقوة التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي ، ةالتي جمعتهما مساء اليوم الأحد وانتهت بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "إصابة احمد ياسر ريان كسر في عظمة الترقوة"وتم استبدال أحمد ياسر ريان من المباراة عقب تعرضه للإصابة إثر احتكاك مع مروان عطية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري وجاء كالأتي..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: يحيى عطية الله، خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم

خط الوسط: مراون عطية، محمد مجدي أفشة ، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا

البنك الأهلي

قائمة الأهلي المشاركة ضد البنك الأهلي

يرصد موقع الموجز قائمة فريق النادي الأهلي لمباراته ضد نظيره البنك الأهلي والتي ضمت كل من ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

الهجوم: سمير محمد، محمود كهربا.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب تعادل الأهلي والبنك الأهلي

1. النادي الأهلي - 8 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.

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