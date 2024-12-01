الدوري الإسباني| ريال مدريد يتفوق على خيتافي بثنائية في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وخيتافي، بتقدم الميرنجي بثنائية نظيفة، خلال اللقاء المقام حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وخيتافي

سجل جود بيلينجهام، الهدف الأول لفريق ريال مدريد، من ركلة جزاء في الدقيقة 33، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الملكي، بعد عرقلة أنطونيو روديجر من آلان نيوم.

وفي الدقيقة 39، نجح كيليان مبابي، في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد، من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم بالقائم الأيسر وتسكن شباك خيتافي.

جود بيلينجهام

ويتواجد فريق ريال مدريد، في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 30 نقطة حصدها من خلال اللعب في 13 مباراة، انتصر في 9 مباريات، حقق التعادل في 3 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في مباراة.

ويقع فريق خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة حصل عليها أثناء خوضه 14 مباراة، فاز في مباراتين، وتعادل في 7 مباريات، ووقع في فخ الهزيمة في 5 مباريات.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز، رودريجو، كيليان مبابي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين، فران جونزاليس، لوكا مودريتش، أردا جولر، إندريك، خيسوس فاييخو، فيرلاند ميندي، تشيما، لورينزو أجوادو ودييجو أجوادو.

ويغيب عن الريال أمام خيتافي، الخماسي فينيسيوس جونيور ودافيد ألابا وداني كارفخال وإيدير ميليتاو وتشواميني وكامافينجا بسبب الإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

تنقل مباريات الدوري الإسباني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي عبر قناة bein sports HD 3، وأسندت القناة مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد وخيتافي، للمعلق خليل البلوشي.

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