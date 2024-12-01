سام مرسي والشارات الملونة بالدوري الإنجليزي.. لاعبون رفضوا دعم المثــلية

كرر سام مرسي الفرعون المصري المحترف في نادي إيبسويتش تاون، واقعة أحمدهودزيتش لاعب شيفيلد يونايتد، والذي تمرد على قرارات الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفض ارتداء الشارة الملونة لدعم المثلـيين في الموسم الماضي، ليصبح أول قائد عربي في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يرفض القرار.

وبات سام مرسي نجم منتخب مصر والمحترف، مهددًا بتوقيع عقوبات عليه في الفترة المقبلة، بعد موقفه خلال الساعات الأخيرة ضد الشارات الملونة.

موقف سام مرسي ضد الشارات الملونة

ورفض سام مرسي ارتداء الشارات الملونة، خلال مباراة فريقه إيبسويتش تاون ضد نوتنجهام فورست، ضمن لقاءات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر سام مرسي في المباراة بالشارة المعتادة لفريقه بصفته قائدًا للفريق، ورفض الانصياع لفرمان رابطة الدوري الإنجليزي بدعم ممثلي مجتمع الميم، والتي حددت الفترة من 29 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر الجاري لارتداء الشارات الملونة، وظهوره على أحذية اللاعبين ولوحات التحكم في الوقت.

عقوبة سام مرسي المحتملة من الدوري الإنجليزي

وعادة ما يفرض الاتحاد الإنجليزي عقوبات على اللاعبين الذي يرفضون ارتداء الشارات الملونة، منذ تطبيق النظام الجديد قبل 8 سنوات.

وتتمثل عقوبات الدوري الإنجليزي في إيقاف اللاعب لعدة مباريات، أو تهميشه دوره مع الفريق، وتختلف العقوبة من لاعب لأخر.

سام مرسي - إيبسويتش تاون

من مصطفى محمد لقائد السيتي.. لاعبون رفضوا دعم المثلية في أوروبا

وتتكرر واقعة سام مرسي في الملاعب الأوروبية باستمرار كل عام، باختلاف الدوريات، في ظل اتباع الاتحادات الأوروبية لنظام دعم المثـليين في أول أسبوع من شهر ديسمبر كل موسم، ويرصدها الموجز

وكانت واقعة مصطفى محمد من أبرز الأزمات التي اهتم بها الشارع المصري، بعدما رفض المشاركة مع فريقه نانت في جولة دعم مجتمع الميم وتعرض بعدها للإيقاف والتهميش من قبل مدربه، وترجح التقارير أن استبعاد مصطفى محمد من المباريات في الفترة الحالية بسبب أزمته في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي.

وكرر يايا توريه النجم الإيفواري، تلك الواقعة عندما كان قائدًا لنادي مانشستر سيتي، ولكنه امتنع عن اللاعب تمامًا ولم يغير الشارة مثل سام مرسي.

وقام محمد صلاح بتصرف مشابه، بعدما غاب عن الجولة في آخر موسمين عندما كان كلوب مديرًا فنيًا لليفربول، بحجة الإصابة أو الشعور بالإرهاق.

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