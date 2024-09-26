سام مرسي يتحدث عن تمثيل منتخب مصر وكواليس مسيرته في البريميرليج

تحدث الفرعون المصري سام مرسي المحترف في صفوف إيبسويتش تاون الإنجليزي، عن مسيرته مع الفراعنة ومنتخب مصر، وعن احترافه في الدوري الإنجليزي ورحلة صعوده إلى البريميرليج.

وأجرى سام مرسي حوار مطول مع شبكة بي إن سبورتس القطرية، يرصده الموجز في السطور التالية.

سام مرسي يحسم موقفه مع منتخب مصر

وعن موقفه مع منتخب مصر وحسام حسن قال سام مرسي: "كنت فخورا دائما بتمثيل المنتخب المصري، لكن المدرب حسام حسن لم يقم بدعوتي منذ أول معسكر له".

واعترف سام مرسي: "هذا عادة ما يكون إشارة حول ما إذا كان سيدعوني لاحقا أم لا، لكنني على استعداد دوما لمساعدة المنتخب".

سام مرسي يكشف كواليس تأهله لـ البريميرليج مع إيبسويتش

وأضاف سام مرسي عن كواليس عودته مع إيبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز: "عودتنا مرة أخرى للبريميرليج، كانت رحلة لا تصدق بعدما أخذنا عهدا على أنفسنا بإنجاح هذا المشروع".

وواصل قائد إيبسويتش تاون: "كان من الصعب الوصول إلى البريميرليج، بعدما شعرت بأن الفرصة قد ضاعت بانتقالي إلى إبسويتش تاون وهو في الدرجة الثالثة، خاصة مع تقدمي في العمر".

سام مرسي - إيبسويتش تاون - الدوري الإنجليزي الممتاز

واختتم سام: "عملنا بأقصى جهود ممكنة من أجل تقليص الفجوة بيننا وبين فرق البريميرليج، خاصة على الصعيد البدني، رغم أنه لا يوجد ضغط علينا، إلا أننا نضغط أنفسنا برغبتنا في البقاء لأكثر من موسم في المسابقة، بدلا من الهبوط مبكرا".

وغاب سام مرسي 32 عاما، عن الظهور مع منتخب مصر منذ مشاركته لدقائق معدودة في مواجهة تونس الودية في سبتمبر 2023، ليستمر غيابه عن معسكرات الفراعنة، رغم تولي حسام حسن المسؤولية خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وخطف سام مرسي الأنظار حوله من خلال مشاركته وقيادته فريقه إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي، وتأهله بالفريق إلى الدوري الممتاز، ليعرض مدرب منتخب مصر للانتقادات القوية من المحللين الرياضيين والنقاد والمدربين.

وترددت بعض الأنباء حول نية سام مرسي لاعتزال اللعب الدولي بسبب تهميشه من قبل مدربي الفراعنة في المحافل القارية والدولية.

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سام مرسي يتحدث عن رحلة صعوده إلى البريميرليج ورسالة خاصة لـ فلسطين