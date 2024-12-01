الدوري الإنجليزي| ليفربول يحسم الشوط الأول بهدف في شباك مانشستر سيتي

انتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، بتقدم الريدز بهدف دون رد، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وسجل كودى جاكبو، لاعب فريق ليفربول، من صناعة الدولي المصري محمد صلاح، الهدف الأول فى شباك ضيفه مانشستر سيتي بالدقيقة 12 من عمر المباراة.

محمد صلاح

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: اليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرخ – دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – روبن دياز – ناثان أكي.

خط الوسط: ريكو لويس – إليكاي جوندوجان – ماتيوس نونيز.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا – إيرلينج هالاند – فيل فودين.

ويأتي ليفربول، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة، وفارق 8 نقاط كاملة عن السيتي حامل اللقب آخر 4 مواسم، والذي يملك رصيد 23 نقطة.

وجمع ليفربول نقاطه الـ31 فى الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعد خوض 12 مباراة، فاز خلالها في 10 مباريات والتعادل في لقاء والخسارة في مثله وتسجيل 24 هدفًا وتلقي 8 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، فاز مانشستر سيتي، في 7 مباريات وتعادل مباراتين وخسر 3 مواجهات، وأحرز 22 هدفا وتلقى 17 هدفًا.

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي

التقى ليفربول، مع نظيره مانشستر سيتي، في 172 مباراة سابقة، كان هناك تفوق واضح لكتيبة الريدز في 79 مباراة مقابل الخسارة 44 والتعادل في 49 مباراة.

وسجل لاعبو فريق ليفربول 301 هدفًا مقابل 229 لصالح مانشستر سيتي، بينما يأتي في صدارة ترتيب هدافي مباريات الفريقين الأسطورة إيان راش بواقع 15 هدفًا، يليه الثنائي كيني دالجيتش، ومحمد صلاح بواقع 11 هدفا.

إقرأ أيضًا: