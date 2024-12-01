جماهير مانشستر يونايتد تحتج على هامش مواجهة إيفرتون.. صور

نظمت جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزية، حملة ضد السير جيم راتكليف وعائلة الجلايزرز ملاك الشياطين الحمر الجدد، بسبب أسعار تذاكر مباريات الفريق، على هامش مباراة الفريق الجارية حاليًا ضد إيفرتون.

جماهير مانشستر يونايتد تهاجم الملاك الجدد

ووقفت جماهير مانشستر يونايتد خارد ملعب أولد ترافورد اليوم الأحد، وهاجمت الإدارة بسبب أسعار تذاكر المباريات، ورددت الهتافات النارية ورفع لافتات مسيئة للسير جيم راتكليف.

تفاصيل انقلاب جماهير مانشستر يونايتد على الإدارة

ويوضح الموجز تفاصيل الوقفة الاحتجاجية لجماهير مانشستر يونايتد، حيث حملت الجماهير لافتات تطالب الإدارة بالتراجع عن قرارها بزيادة أسعار التذاكر، حيث تم رفعها إلى 66 جنيهًا إسترلينيًا لكل مباراة في منتصف الموسم، دون أي تنازلات للأطفال أو المتقاعدين ودون استشارة المشجعين.

ووصفت الجماهير الإدارة في لافتاتها بـ"الجشعين" حيث تعالت الهتافات ضدهم قبل انطلاق اللقاء ضد ايفرتون.

جماهير مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وأعلن البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي الذي يدفع به في مباراته ضد إيفرتون اليوم الأحد، في إطار لقاءات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كل من..

في حراسة المرمى: أندري أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز.

في خط الوسط: أماد ديالو – كاسيميرو – كوبي ماينو – ديوجو دالوت.

في خط الهجوم: برونو فيرنانديز – جوشوا زيركيزي – ماركوس راشفورد.

تشكيل إيفرتون الرسمي أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: بيكفورد.

في خط الدفاع: يونج - تاركوفسكي - برانثويت - مايكوليتكو.

في خط الوسط: دوكوري - إدريسا جاي - ماكنيل.

في خط الهجوم: ليندستروم - ندياي - بيتو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة بعد خوض 12 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في مثلهما أيضًا.

ويدخل إيفرتون المباراة محتلًا المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة.

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