موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مباراة الزمالك القادمة ضد غزل المحلة والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق الزمالك عن تحقيق الفوز أمام فريق غزل المحلة للعودة لطريق الانتصارات وتعويض الخسارة أمام المصري في الجولة السابقة في ظل سعيه لاستعادة لقب الدوري الغائب عن الفريق لعامين متتاليين لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

موعد مباراة الزمالك ضد المحلة

تنطلق صافرة بداية مباراة فريق الزمالك القادمة ضد نظيره فريق غزل المحلة، في الثامنة مساء غد الاثنين 2 ديسمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد غزل المحلة

يمكنك متابعة مباراة الزمالك ضد غزل المحلة ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً غد الاثنين بتوقيت القاهرة، عبر شاشة ontime sports، وتحديدًا عبر قناة ontime sports 1، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري هذا الموسم 2024-2025..

الزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع ضد غزل المحلة

ويقدم لكم الموجز، تشكيل فريق الزمالك المتوقع ضد نظيره غزل المحلة ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى : محمد عواد.

‎خط الدفاع : محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

‎خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد.

‎خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - زيزو.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك وغزل المحلة

1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

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