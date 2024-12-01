واصل محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، الحديث عن تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وأحقيته في التوقيع مع أي نادي آخر خلال الميركاتو الشتوي 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

انتهت مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي، بفوز الريدز، بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح، في فوز ليفربول، حيث صنع الهدف الأول للهولندي كودي جاكبو، وتسجيل الهدف الثاني للريدز في شباك مانشستر سيتي.

محمد صلاح

صلاح يلمح لوداع ليفربول: قمة مانشستر سيتي قد تكون الأخيرة

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "تجديد عقدي؟ بصراحة، هذا الأمر يدور في ذهني، حتى الآن هذه هي آخر مباراة لي ضد مانشستر سيتي مع ليفربول، لذا كنت سأستمتع بها، كانت الأجواء رائعة، لذا أردت الاستمتاع بكل ثانية هنا، آمل أن نفوز بالدوري وسنرى ما سيحدث".

وتحدث صلاح عن الفوز أمام مانشستر سيتي قائلاً: "الجماهير دعمتنا منذ الدقيقة الأولى، أنا سعيد لأننا نجحنا في الفوز بالمباراة، ونعلم أن مانشستر سيتي سيهاجمنا".

وعن تمريرته الحاسمة لكودي جاكبو: "نتدرب جيدًا على أن يكون هو موجودًا في الجانب الآخر إذا امتلكت الكرة. وفي كل مرة أمتلك فيها الكرة، إذا سنحت لي الفرصة وأستطيع أن أعطيك إياها، فسوف أفعل ذلك".

واختتم صلاح حديثه قائلاً: "الأجواء في أنفيلد خاصة للغاية، لا أعتبرها أمرًا مفروغًا منه، أستمتع بكل دقيقة هنا، أشعر وكأنني في بيتي، إنه شعور خاص دائمًا أن أسجل الأهداف في أنفيلد وأن أفوز بالمباريات".

ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافين الدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح، هدفه رقم 11 بعدما سجل في شباك مانشستر سيتي من ضربة جزاء، بينما عجز هالاند عن تهديد مرمى ليفربول.

ويتزعم هالاند الترتيب بعد ختام الجولة الـ 13، برصيد 12 هدفًا، بفارق هدف عن صلاح، ويأتي كريس وود في الترتيب الثالث برصيد 9 أهداف.

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