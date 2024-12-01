الأهلي يواصل نزيف النقاط في الدوري بالتعادل ضد البنك الأهلي

انتهت مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي ، بالتعادل السلبي في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهد الشوط الأول تراجع في أداء الأهلي وكان البنك الأهلي الفريق الأخطر طوال أحداث الشوط الأول وتألق مصطفي شوبير في حماية عرين الأهلي كما منع البلعوطي فرصتين للتسجيل للنادي الأهلي .

وفي الشوط الثاني ضغط الأهلي لتحقيق الفوز ولكن تكتل دفاع البنك الأهلي حال دون ذلك وتألق البلعوطي في الذود عن مرماه والحفاظ علي نتيجة التعادل السلبي حتي نهاية اللقاء.

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

انطلقت مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، مساء اليوم الأحد 1 ديسمبر2024، في الدوري المصري، وتحديدا في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، عبر شاشة ontime sports، وتحديدًا عبر قناة ontime sports 1، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري هذا الموسم 2024-2025..

الأهلي ضد البنك

تشكيل الأهلي المتوقع ضد البنك الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري المصري وجاء كالأتي..

حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: يحيى عطية الله، خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم

خط الوسط: مراون عطية، محمد مجدي أفشة ، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا

قائمة الأهلي المشاركة ضد البنك الأهلي

يرصد موقع الموجز قائمة فريق النادي الأهلي لمباراته ضد نظيره البنك الأهلي والتي ضمت كل من ..

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، بيرسي تاو، رضا سليم.

الهجوم: سمير محمد، محمود كهربا.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الليجا.. القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

النادي الأهلي يوضح حقيقة سفر الصفقة الجديدة إلى النمسا.. تفاصيل