الكشف عن معلق مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

كشفت شبكة بي إن سبورت، عن معلق مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لمواجهة منافسه ريال مايوركا، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

يخوض فريق برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك، باحثًا عن الفوز، من أجل العودة من جديد لنغمة الانتصارات بعد تعثرة في الجولات الماضية.

وكان البرسا قد انهزم في جولته السابقة بالليجا على يد لاس بالماس، وفقد ثلاث نقاط هامة في مشواره في بطولة الدوري الإسباني.

ويقدم لكم الموجز فيما يلي، موعد ومعلق مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني، وكل ما يخص هذه المواجهة.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

تقام مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا القادمة في الليجا، مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر الجاري، على ملعب إيبيروستار.

وتبدأ صافرة مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني ضد ريال مايوركا، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مايوركا

تذاع أحداث مباراة برشلونة وريال مايوركا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز، في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

معلق مباراة برشلونة وريال مايوركا

وتقرر أن يكون معلق مباراة برشلونة وريال مايوركا هو الخضرم عصام الشوالي عبر شاشة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة برشلونة وريال مايوركا

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مايوركا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل برشلونة ضد ريال مايوركا كالآتي.

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

الدفاع: أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، باو كوبارسي، جول كوندي.

الوسط الدفاعي: فيرمين لوبيز، بيدري.

خط الوسط الهجومي: رافينها، بابلو توري، جافي.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

الجدير بالذكر، أن برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فريق ريال مايوركا في المركز السادس برصيد 24 نقطة.

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