دفعة قوية لـ فليك قبل مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

تلقى الألماني هانزي فليك دفعة قوية، قبل مباراة برشلونة المقبلة ضد ريال مايوركا، والمقرر لها مساء غد الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

موعد مباراة برشلونة المقبلة ضد ريال مايوركا

وستقام مباراة برشلونة المقبلة ضد ريال مايوركا، في تمام الساعة الثامنة مساء غد الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجاري.

برشلونة يستعيد لاعبه قبل مواجهة مايوركا في الدوري الإسباني

وأوضحت تقارير صحفية نشرتها “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن هانزي فليك سيستعيد خدمات داني أولمو في مباراة برشلونة المقبلة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني.

وكان اللاعب غاب عن مباراة برشلونة الأخيرة ضد لاس بالماس، كإجراء احترازي بعد شكواه من آلام في القدم، وتواجده على مقاعد البدلاء.

تقارير تفجر مفاجأة حول إصابة أولمو

وكشف الصحفي الكتالوني المتخصص تشافي كامبوس طبيعة إصابة أولمو.

وقال في تصريحاته الإذاعية لراديو كتالونيا: “أولمو لم يلعب بسبب وجود خطر كبير أن يتعرض للإصابة بسبب هشاشته العضلية، سيكون من الصعب عليه أن يلعب ثلاثة مباريات متتالية في أسبوع واحد خلال الموسم”.

داني أولمو - برشلونة

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة غدًا

ويستعرض الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة المقبلة ضد ريال مايوركا والمقرر لها مساء غد الثلاثاء، في الجولة الـ 19

1- برشلونة - 34

2- ريال مدريد - 33

3- أتلتيكو مدريد - 32

4- أتلتيك بيلباو - 26

5- فياريال - 26

6- ريال مايوركا - 24

7- جيرونا - 22

8- أوساسونا - 22

9- ريال سوسييداد - 21

10- ريال بيتيس - 20

11- سيلتا فيجو - 18

12- إشبيلية - 18

13- رايو فاييكانو - 16

14- لاس بالماس - 15

15- ليجانيس - 15

16- ديبورتيفو ألافيس - 14

17- خيتافي - 13

18- إسبانيول - 13

19- فالنسيا - 10

20- بلد الوليد - 9

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