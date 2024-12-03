القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم بالدوري الإسباني والتشكيل المتوقع

جماهير كرة القدم حول العالم، تترقب مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا، التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 16، من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق برشلونة عن تحقيق الفوز أمام ريال مايوركا، للدفاع عن موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، في ظل المنافسة الشرسة مع غريمه ريال مدريد، للتتويج بلقب الدوري الإسباني للموسم الجاري.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

يلتقي فريق برشلونة ضد نظيره ريال مايوركا، في المباراة التي تجمعهما اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإٍسباني للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مايوركا

يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

برشلونة ضد ريال مايوركا

ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

يترقب عشاق النادي الملكي، مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو ، ضمن مباريات الجولة الـ 16، والتي تجمعهما في تمام الساعة العاشرة مساء بعد غد الأربعاء 4 ديسمبر الجاري.

تمكن فريق ريال مدريد من الفوز ضد نظيره خيتافي مساء الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 15، من بطولة الليجا ليخرج من سلسلة من النتائج السيئة أخرها الهزيمة أمام ليفربول بثنائية نظيفة في دوري الأبطال.

ترتيب الدوري الإسباني

يرصد لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا ويأتي على النحو التالي:

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 33 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 32 نقطة

4- فياريال 26 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة

6- ريال مايوركا 24 نقطة

7- جيرونا 22 نقطة

8- أوساسونا 22 نقطة

9- ريال بيتيس 20 نقطة

10- ريال سوسييداد 18 نقطة

11- سيلتا فيجو 18 نقطة

12- إشبيلية 18 نقطة

13- رايو فاليكانو 17 نقطة

14- لاس بالماس 15 نقطة

15- ليجانيس 15 نقطة

16- ألافيس 14 نقطة

17- خيتافي 13 نقطة

18- إسبانيول 13 نقاط

19- فالنسيا 10 نقاط

20- بلد الوليد 9 نقاط

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