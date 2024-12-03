القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني

تترقب جماهير النادي الملكي، مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، ضمن مباريات الجولة الـ 16، من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز علي نظيره خيتافي بثنائية ضمن مباريات الجولة الـ 15، من بطولة الليجا ليداوي جراح الهزيمة أمام ليفربول بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

تقام مباراة فريق ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساء غد الأربعاء 4 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

يمكنك متابعة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإٍسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتلتيك بيلباو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فالفيردي - روديجر - فيرلان ميندي - أسينسيو

الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - إبراهيم دياز

الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - جود بيلنجهام

ترتيب الدوري الإسباني

يرصد لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الجولة الـ 16 للبطولة والذي يأتي على النحو التالي:

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 33 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 32 نقطة

4- فياريال 26 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة

6- ريال مايوركا 24 نقطة

7- جيرونا 22 نقطة

8- أوساسونا 22 نقطة

9- ريال بيتيس 20 نقطة

10- ريال سوسييداد 18 نقطة

11- سيلتا فيجو 18 نقطة

12- إشبيلية 18 نقطة

13- رايو فاليكانو 17 نقطة

14- لاس بالماس 15 نقطة

15- ليجانيس 15 نقطة

16- ألافيس 14 نقطة

17- خيتافي 13 نقطة

18- إسبانيول 13 نقاط

19- فالنسيا 10 نقاط

20- بلد الوليد 9 نقاط

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