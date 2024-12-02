تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة بالدوري المصري.. زيزو في الهجوم والونش بديلًا

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة الزمالك ضد غزل المحلة التي تجمع بينهما مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز بموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد غزل المحلة مساء اليوم على استاد الأخير، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري “دوري نايل”.

ويطلق الحكم صافرة مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة العاشرة بتوقيت أبوظبي.

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل الفارس الأبيض الذي يخوض به هذه المواجهة المحلية الهامة.

وشهد تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة، تواجد أحمد سيد زيزو في الهجوم، ومحمود حمدي الونش على دكة البدلاء، وذلك بعد عودته من الإصابة.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة اليوم، وبدلاء الأبيض في هذه المواجهة.

تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة اليوم

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

زيزو يقود تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة

بدلاء الزمالك اليوم أمام غزل المحلة في الدوري المصري

محمود الشناوي، ومحمود حمدي "الونش"، ومحمود بنتايج، وأحمد محمود، وزياد كمال، وكونراد ميشالاك، وعمر فرج، وحسام أشرف، وسيف الجزيري.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك اليوم

1. المصري - 7 نقاط.

2. النادي الأهلي - 8 نقاط.

3. بيراميدز - 7 نقاط .

4. سيراميكا - 7 نقاط.

5. فاركو - 7 نقاط.

6. الاتحاد السكندري - 7 نقاط .

7. طلائع الجيش - 7 نقاط.

8. الزمالك - 6 نقاط.

9. زد -5 نقاط.

10. سموحة - 5 نقاط.

11. غزل المحلة -4 نقاط.

12. إنبي - 4 نقاط .

13. الاسماعيلي - 4 نقاط .

14. الجونة - 3 نقاط.

15. فيوتشر - 3 نقاط.

16. بتروجيت - نقطتين.

17. البنك الأهلي - نقطتين.

18. حرس الحدود - نقطة.

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