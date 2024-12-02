موقف إمام عاشور من المشاركة مع النادي الأهلي أمام أورلاندو.. كولر يتحرك

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لـ النادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر مصير سفر لاعب الوسط إمام عاشور مع بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا لمواجهة نادي أورلاندو بيراتس ضمن دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

سيلعب الأهلي كضيف على أورلاندو بيراتس في الثالثة عصر يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم في جوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

إمام عاشور يقترب من الانضمام لـ قائمة النادي الأهلي أمام أورلاندو

ووفقًا لما علمه " الموجز" فقد طلب كولر من سمير عدلي، المدير الإداري بالنادي، ترتيب تأشيرة سفر لـ إمام عاشور لمرافقة الفريق في هذه المباراة المهمة.

من المنتظر أن يجتمع مارسيل كولر بمحمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي، خلال التدريبات الجماعية لمناقشة موضوع إمام عاشور وإمكانية سفره مع البعثة.

إمام عاشور- النادي الأهلي

كولر يؤكد لرمضان على أهمية إمام عاشور في المباريات المقبلة ويطلب التركيز على العقوبة المالية الموقعة على اللاعب.

وعلى سياق متصل يواصل المدافع المغربي أشرف داري غيابه عن المباراة القادمة لفريق النادي الأهلي ضد أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

أشرف داري يغيب عن النادي الأهلي أمام أورلاندو



ويواصل مدافع النادي الأهلي المغربي في تنفيذ برنامجه التأهيلي. من المتوقع أن يستأنف اللاعب التدريبات الجماعية قريبًا، ولكن دون المشاركة في المباريات.

يُخضع أشرف داري، مدافع الأهلي، لبرنامج تأهيل خاص يستهدف تقوية منطقة الكاحل.

ويأتي ذلك بهدف تعافيه بشكل كامل من إصابته بالتواء الكاحل والوقاية من تكرار الإصابة التي عانى منها مؤخرًا، مما تسبب في غيابه عن الفريق لفترة طويلة.

بقية مواعيد مباريات النادي الأهلي في شهر ديسمبر

الأهلي x أورلاندو بايرتس يوم السبت "7 ديسمبر" بدوري أبطال إفريقيا الساعة 3 عصرا علي ملعب أورلاندو

الاهلي x بطل الأمريكيتين يوم السبت "14 ديسمبر" الساعة 7 مساءً علي ملعب 974 بنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

في حال الصعود لنهائي كأس الانتركونتيننتال الأهلي سيواجه ريال مدريد يوم الأربعاء 18 ديسمبر الساعة 7 مساءً علي ستاد لوسيل

- الأهلي x شباب بلوزداد الجزائري يوم الأحد "22 ديسمبر" الساعة 8 مساءً بدوري أبطال إفريقيا علي استاد القاهرة

الأهلي x المصري يوم الخميس "26 ديسمبر" الساعة 8 مساءً بالدوري علي ملعب برج العرب

الأهلي x إنبي يوم الإثنين "30 ديسمبر" الساعة 5 مساءً بالدوري علي ملعب بترو سبورت

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