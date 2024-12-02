صفقة النادي الأهلي الصيفية تطلب الرحيل في الشتاء بسبب كولر

طلب أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي الرحيل عن أسوار القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب السويسري مارسيل كولر.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الأهلي بالرحيل عن صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي المقبل بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر.

عمر الساعي يطلب الرحيل عن النادي الأهلي في يناير

وكشف مصدر مقرب من عمر الساعي، الذي انضم حديثًا لـ النادي الأهلي قادمًا من الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة ووقّع عقدًا لمدة 5 سنوات، عن حزنه العميق بسبب قلة فرص المشاركة تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر منذ انضمامه للفريق الأحمر.

وبحسب ما علمه " الموجز" يشعر عمر الساعي بالغضب بسبب عدم مشاركته في المباريات منذ انضمامه لأ النادي الأهلي، ويرغب في الرحيل على سبيل الإعارة خلال شهر يناير القادم.

عمر الساعي- النادي الأهلي

وأفادت المصادر إلى أن اللاعب ينوي عقد جلسة مع كولر في الساعات القادمة لبحث مستقبله.

وأضاف المصدر: "عمر الساعي يعتقد أنه إذا حصل على فرصته مع النادي الأهلي، سيظهر قدراته بعد أدائه المميز الموسم الماضي مع الإسماعيلي، وهو الأمر الذي جعل كولر يطلب التعاقد معه".

وختم المصدر حديثه بالقول: "كولر يثق في إمكانيات عمر الساعي وكان هو من طلب ضمه، لكن اللاعب يسعى للمشاركة لأنه يحلم بتمثيل منتخب مصر قريبًا، ويأمل في إقناع جماهير الأهلي بجودته وقدراته".

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا

وعلى سياق اخر تعادل فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي في إطار منافسات الجولة الـ4 من بطولة الدوري المصري في اللقاء الذي أقيم على ملعب " السلام".

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مواجهة الأهلي أمام بطل جنوب إفريقيا يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب الأخير.

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