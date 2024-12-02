5 تغييرات محتملة في تشكيل النادي الأهلي أمام أورلاندو بدوري أبطال أفريقيا

يخطط مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لـ النادي الأهلي، لإجراء تغييرات شاملة في تشكيلة الفريق الذي سيواجه فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي أمام منافسه نادي أورلاندو بيراتس يوم السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كولر يُجري 5 تغييرات على تشكيل النادي الأهلي أمام أورلاندو

وبحسب ما علمه " الموجز" من مصادر داخل النادي الأهلي أنه سيتم استبعاد 4 أو 5 لاعبين من التشكيلة الأساسية لـ النادي الأهلي في مباراة البطل الجنوب إفريقي.

أولى التغييرات ستشمل عودة محمد الشناوي لتحمل مسؤولية حراسة المرمى بعد غيابه في المباراة السابقة ضد البنك الأهلي، حيث كان مصطفى شوبير يحل محله.

النادي الأهلي

سيشمل التغيير الثاني مشاركة طاهر محمد طاهر بعد غيابه بسبب تراكم البطاقات وذلك بفرمان المدير الفني السويسري مارسيل كولر .

ويفكر كولر في إعادة أكرم توفيق أو عمر كمال إلى مركز الظهير الأيمن عوضًا عن خالد عبد الفتاح.

هناك نية داخل الجهاز الفني في إدراج رضا سليم في التشكيلة الأساسية، ومشاركة أحمد نبيل "كوكا"، ولكن القرار النهائي سيتخذ بناءً على التدريبات القادمة.

تشكيل النادي الأهلي أمام البنك بدوري NILE

ومن المحتمل أن يدفع السويسري مارسيل كولر بتشكيل مكون من :

راسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

وكان النادي الأهلي قد تعادل مؤخرًا أمام البنك الأهلي سلبيًا ليخسر المارد الأحمر النقطة الرابعة في أول 4 مباريات خاضها الفريق في الدوري الممتاز.

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي قد بدأ مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بمرحلة المجموعات بفوز مثير على منافسه أسيك أبيدجان بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب “ القاهرة الدولي”.

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