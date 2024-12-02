الزمالك ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة بين نادي الزمالك ونظيره غزل المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري المصري موسم 2024/2025.

ويحل فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك ضيفًا ثقيلاً على غزل المحلة في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

ويتطلع كلا الفريقين إلى حصد ثلاث نقاط مهمة لتحسين وضعهما في جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم بعد النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

مشوار نادي الزمالك وغزل المحلة في الدوري موسم 2024/25

وبدأ نادي الزمالك مشواره في الدوري هذا الموسم بفوز على البنك الأهلي 3-2، ثم تغلب على سموحة 2-0، لكنه خسر في الجولة الماضية أمام المصري بهدف نظيف.

في المقابل بدأ غزل المحلة مشواره بالتعادل السلبي مع الإسماعيلي، ثم الهزيمة أمام طلائع الجيش 3-2، قبل الفوز على الجونة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة.

الزمالك يتحدى الغيابات أمام المحلة المنتشي

سيواجه نادي الزمالك نظيره غزل المحلة بغيابات كبيرة، بينها ناصر ماهر الذي لا يزال يتعافى من إصابة في العضلة الخلفية، وتقلصت فرص اللاعب التونسي حمزة المثلوثي بسبب كدمة في الأضلاع.

ويواصل محمود شيكابالا التأهيل من إصابة في العضلة الخلفية، وعاد محمود حمدي الونش بعد غياب طويل، حيث أكد الجهاز الفني جاهزية المدافع.

نادي الزمالك

من المتوقع أن يكون تشكيل نادي الزمالك لمباراة غزل المحلة مشابهًا لتشكيلة التي واجهت بلاك بولز من موزمبيق في الكونفدرالية الأفريقية.

سيدخل غزل المحلة المباراة بتشكيلة كاملة، حيث حرص مسؤولو النادي على تحفيز اللاعبين بمكافآت مادية بعد الفوز على الجونة خارج أرضهم، وفتحوا تدريبات الفريق للجماهير لتشجيعهم قبل هذا اللقاء المهم.

نادي غزل المحلة

وعُقد اجتماع خاص بين أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لغزل المحلة، واللاعبين، حيث طالبهم بالعمل الشاق لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور في المباراة.

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة

ويعرض " الموجز " موعد مباراة الفارس الأبيض الذي يقوده فنيًا جوزيه جوميز أمام منافسه غزل المحلة في الجولة الـ4 من بطولة الدوري المصري.

نادي الزمالك وغزل المحلة

وستنطلق مواجهة نادي الزمالك ضد زعيم الفلاحين اليوم الأثنين الموافق 3 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الأسبوع الرابع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستبث المباراة بين الفريق الأبيض أمام المحلة عبر قناة "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد غزل المحلة

ومن المحتمل أن يبدأ البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك بتشكل مكون من :

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفي الزناري - حسام عبد المجيد - محمود بنتايك.

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - أحمد عبد الرحيم إيشو.

حط الهجوم: مصطفي شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفي زيزو.

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