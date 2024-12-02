ريال مدريد يستهدف نجم مانشستر يونايتد بديلًا لـ أرنولد.. كواليس مثيرة

بدأ نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز التخطيط لحسم التعاقد مع أحد لاعبي مانشستر يونايتد في حال تعثر صفقة نجم ليفربول ألكسندر أرنولد.

يبحث النادي الملكي عن تعزيز صفوفه في مركز الظهير الأيمن بعد إصابة داني كارفاخال بقطع في الرباط الصليبي للركبة، مما سيحرمه من المشاركة لبقية الموسم.

دالوت بديل أرنولد في ريال مدريد

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد استفسر عن إمكانية التعاقد مع الظهير البرتغالي ديوجو دالوت من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

كانت هناك تكهنات بشأن احتمال ضم ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول الصيف الماضي، ولكن يبدو أن ريال مدريد الآن يركز اهتمامه على دالوت، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من مشروع مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب روبن أموريم.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد استفسر عن تكلفة صفقة دالوت، والتي يُتوقع أن تصل إلى حوالي 50 مليون يورو (40 مليون جنيه إسترليني) إذا تمت في يناير.

دالوت- ريال مدريد

على الرغم من هذا الاهتمام، سيكون من الصعب على ريال مدريد إقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، خاصة بعد تألقه في تشكيل الفريق الأساسي.

سيظل مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، مستقبل دالوت محط أنظار الأندية الكبرى، بينما يواصل ريال مدريد سعيه لتعزيز صفوفه في ظل إصابة كارفاخال.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ومن جهة أخرى يستعد فريق الكرة الأول بـ نادي ريال مدريد للمواجهة المرتقبة ضد أتلتيك بلباو في إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب "ماميس".

وستنطلق مواجهة ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضد أتلتيك بلباو يوم الأربعاء المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل ريال مدريد

ويعرض " الموجز" جدول ترتيب الليجا الإسباني قبل صدام النادي الملكي أمام بلباو يوم الأربعاء القادم



1- برشلونة - 34

2- ريال مدريد - 33

3- أتلتيكو مدريد - 32

4- أتلتيك بيلباو - 26

5- فياريال - 26

6- ريال مايوركا - 24

7- جيرونا - 22

8- أوساسونا - 22

9- ريال سوسييداد - 21

10- ريال بيتيس - 20

11- سيلتا فيجو - 18

12- إشبيلية - 18

13- رايو فاييكانو - 16

14- لاس بالماس - 15

15- ليجانيس - 15

16- ديبورتيفو ألافيس - 14

17- خيتافي - 13

18- إسبانيول - 13

19- فالنسيا - 10

20- بلد الوليد - 9

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