بث مباشر مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري

يقدم موقع وجريدة الموجز لمتابعيه الكرام، خدمة بث مباشر مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، المرتقبة بينهما في بطولة الدوري المصري بهذا الموسم 2024-2025.

أتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض المواجهة التي تنتظره ضد غزل المحلة في إطار منافساتت الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد غزل المحلة، مساء اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، على استاد المحلة، على أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وعند التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويبحث الزمالك عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، التي تحسن مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأمل غزل المحلة في خطف الفوز على أرضه ووسط جمهوره.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد غزل المحلة

بث مباشر مباراة الزمالك ضد غزل المحلة

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد غزل المحلة اليوم في الدوري المصري، عبر فضائية أون تايم سبورت، كونها الناقل الحصري للبطولات المحلية.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: "V".

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد غزل المحلة

ويوفر لكم موقع الموجز خدمة بث مباشر مباراة الزمالك ضد غزل المحلة أيضًا، فور انطلاق صافرة المباراة.

حكم مباراة الزمالك وغزل المحلة ومركزهم في ترتيب الدوري المصري

تولى محمود بسيوني مهمة إدارة مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم، ويعاونه كل من سمير جمال مساعد أول، خالد حسين مساعد ثاني، أحمد ناجي حكمًا رابعًا.

وسيكون في غرفة تقنية الفيديو، الثنائي محمد الشناوي ومحمود أبو الرجال.

الجدير بالذكر، أن الزمالك يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بينما يأتي فريق غزل المحلة في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

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