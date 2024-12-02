جدول ترتيب الدوري المصري عقب مباريات اليوم

يترقب عشاق كرة القدم المصرية جدول ترتيب الدوري المصري عقب نهاية مباريات اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

شهدت هذه الجولة اليوم عدة مواجهات ساخنة يكشفها الموجز من خلال هذا التقرير حيث تعادل الأهلي ضد البنك الأهلي بدون أهداف كما تعادل الجونة ضد سموحة سلبيا وحقق إنبي الفوز علي فريق الإسماعيلي بهدف نظيف..

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم الأحد

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت بانتظار مواجهات باقي الفرق بالجولة الرابعة للبطولة ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. النادي الأهلي - 8 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. سيراميكا - 7 نقاط

5. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

6. طلائع الجيش - 7 نقاط

7. الزمالك - 6 نقاط

8. زد -5 نقاط

9. سموحة - 5 نقاط

10. فاركو - 4 نقاط

11. غزل المحلة -4 نقاط

12. إنبي - 4 نقاط

13. الاسماعيلي - 4 نقاط

14. الجونة - 3 نقاط

15. فيوتشر - 3 نقاط

16. بتروجيت - نقطتين

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.

الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك ضد المحلة

يواجه فريق الزمالك نظيره فريق غزل المحلة، في الثامنة مساء غد الاثنين 2 ديسمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري للموسم الجاري 2024-2025.

يدخل فريق الزمالك هذه المباراة وهو يحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بينما يحتل فريق غزل المحلة المركز الـ 11 بـ ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد غزل المحلة

تستطيع مشاهدة مباراة الزمالك ضد غزل المحلة ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساءً غد الاثنين، عبر شاشة ontime sports، وتحديدًا عبر قناة ontime sports 1، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري المصري هذا الموسم 2024-2025.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد غزل المحلة

ويقدم لكم الموجز، تشكيل فريق الزمالك المتوقع ضد نظيره غزل المحلة ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى : محمد عواد.

‎خط الدفاع : محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

‎خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد.

‎خط الهجوم: ميشالاك - ناصر منسي - زيزو.

المصري ضد بيراميدز

وتشهد منافسات الجولة الرابعة مواجهة قوية بين فريقي المصري وبيراميدز والمقررة في تمام الساعة الخامسة مساء غد الاثنين ويسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز لانتزاع صدارة الدوري المصري بعد تعثر الأهلي بالتعادل ضد البنك الأهلي.

يحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط ويحتل فريق المصري المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

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